Die beiden Linden werden gefällt

Großrinderfeld. Erneut beschäftigte sich der Großrinderfelder Gemeinderat mit dem Zustand und dem weiteren Vorgehen in puncto Linde in der Paimerer Straße. In der vergangenen Sitzung war man auseinander gegangen mit der Bitte an die Verwaltung, nochmals die genauen Kosten für den Erhalt des Baumes oder für dessen Entfernung zu ermitteln (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diesem Auftrag kam die Verwaltung nach und hatte das Ingenieurbüro ibu GmbH aus Dittigheim mit einer statischen Berechnung und Untersuchung des Geländes sowie einer Bewertung des Gutachtens der Baumsachverständigen beauftragt. Bürgermeister Johannes Leibold hob hervor, dass das Büro innerhalb von nur vier Wochen eine fundierte Stellungnahme erarbeitet hatte. Bevor diese vorgestellt wurde, gab der Bürgermeister allerdings eine Erklärung und rechtliche Richtigstellung ab: „Ein Baum gehört dem, auf dessen Grundstück er sich befindet.“ Da sei die Gesetzeslage ganz klar.

Kommune in der Pflicht

Die beiden Linden in der Paimarer Straße werden nun doch gefällt. Eine davon wird derzeit mit einem Gerüst gesichert. © Matthias Ernst

Und auch die Frage der Haftung bleibt am Grundstückseigentümer hängen, selbst wenn sich ein anderer oder eine Fachfirma um den Baum kümmert. Er ging damit auf den Vorschlag des Anwohners Gustav Endres ein, der in der vorangegangenen Sitzung angeboten hatte,die Verkehrssicherungspflicht für die Linde zu übernehmen. Das sei rechtlich überhaupt nicht möglich, da Privatleute keine Pflichten der Kommune in solchen Fällen übernehmen können, führte Leibold weiter aus.

Kosten höher als vermutet

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dann wurden Zahlen vorgestellt, die weit über den Kostenrahmen hinausgingen, den Bürgermeister Leibold noch in der vergangenen Sitzung zum Erhalt des Baumes erwähnt hatte. Damals war von etwa 20 000 Euro zum Bau eines Stützgerüstes für die seit vielen Jahren schräg stehende Linde die Rede. Das Ingenieurbüro hatte das ganze Gelände untersucht und festgestellt, dass nicht nur die Linde beschädigt ist, was auch schon das Baumgutachten der Firma Tilia Baumpflege ergeben hatte, sondern auch die Sicherheit des Geländers am Bachlauf zu wünschen übrig lasse und den Anforderungen an eine moderne Sicherungseinheit nicht genüge.

Bei einem Unfall, beispielsweise wenn ein Fahrzeug hangabwärts von der Straße abkommt und gegen das Geländer prallen würde, wäre es nicht standfest genug, da die darunter eigentlich Halt gebende Mauer teilweise ausgewaschen und rissig ist. Das Büro hatte zwei Lösungen erarbeitet, eine mit dem Erhalt des Baumes und eine mit Entfernung der Linde. Wobei hier erstmals richtig bewusst gemacht wurde, dass auch der zweite Lindenbaum in unmittelbarer Nähe nicht erhaltenswürdig ist, weil sich die beiden Bäume gegenseitig abstützen.

Herzwurzel beschädigt

Aktuell wird der schräge Baum von einem provisorischen Gerüst aus drei Vierkanthölzern gestützt, eine Vorsichtsmaßnahme seit der Sanierung der Paimarer Straße im vergangenen Jahr. Das größte Problem sieht das Ingenieurbüro in der Tatsache, dass die Linde sehr nah an der Bruchsteinmauer zum Bachbett hin steht und die Wurzeln bereits in das Mauerwerk eingedrungen sind. Eine Linde bilde eine sogenannte Herzwurzel aus, die in etwa der Größe der Baumkrone entspricht, erfuhren die Gemeinderäte. Die sei bei der Linde beschädigt und die Standfestigkeit ist nicht mehr gegeben.

Ein dauerhaftes Stützgerüst würde bei mindestens 26 000 Euro liegen, zusätzlich kommen nochmal etwa 69 000 Euro für die Sanierung der Bachmauer und der Verbesserung der Stützmauer zur Erreichung der Verkehrssicherheit hinzu. Man sei dann bei 85 000 Euro, einer Summe die weit über angedachten Summen hinausgeht. Und bei einer Fällung der Bäume sind es trotzdem noch 65 000 Euro, die auf die Gemeinde zukommen. Denn auch hier muss die Mauer und ihre Stützfunktion saniert werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Klare Empfehlung des Fachbüros

Daher die klare Empfehlung des Fachbüros, die Bäume schweren Herzens zu fällen und sich dann Gedanken über die Erhöhung der Verkehrssicherheit am Bachbett machen. Nach teils heftiger Diskussion innerhalb des Gemeinderates wurde mehrheitlich entschieden, beide Linden zu fällen und im nächsten Haushalt Geld für die Sanierung der Bachmauer einzustellen.

Dabei wurde über die Fällung der Bäume einzeln entschieden. Während für den Erhalt des schrägen Baumes nur ein Gemeinderat war, stimmten vier Ratsmitglieder für den Erhalt des zweiten, kleineren Baumes. Aber das war die Minderheit.