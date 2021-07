Der Beitrag wird erhöht

Großrinderfeld. Es fiel keinem leicht, die notwendige Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten in Großrinderfeld zu beschließen. Doch der Gemeinderat votierte bei der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld dafür. Gemeinderat Manfred Wörner sprach aus, was alle dachten. Er empfindet die Elternbeiträge als Wettbewerbsnachteile. Die Erhebung sei „ungerecht, da andere Bundesländer ihre Kindertagesstätten kostenlos für die Eltern“ anbieten. Jedes Jahr müsse man die Vorgaben des Gemeindetages umsetzen und die bedeuten zumeist Steigerungen. Um durchschnittlich 2,9 Prozent würden die Elternbeiträge steigen, hatte Helga Koch ausgerechnet. Doch vor allem im Krippenbereich ist die vorgeschlagene Steigerung höher.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eine Familie mit zwei Kindern mindestens eine Halbtagsstelle benötigt, um allein die Kosten für die Elternbeiträge zu leisten“, erläuterte Bürgermeister Johannes Leibold.

Auch für ihn ist die geplante Erhöhung ärgerlich, aber unumgänglich. Bis auf den Krippenbereich hat man seitens der Verwaltung die Vorgaben eingehalten. Nach Rücksprache mit den umliegenden Gemeinden übernahm man die Steigerung im Krippenbereich, die nicht 100 Prozent der vorgeschlagenen Erhöhung beinhalten, sondern nur 98 Prozent. Man will damit Eltern von Krippenkindern entgegenkommen. So kostet ein Krippenplatz nicht 395 Euro, sondern 388 Euro. Das sei zwar noch immer eine Menge Geld, aber vertretbar vor den höheren Stellen, so Leibold.

Neu ist die Aufstellung von Bewertungskriterien für die Aufnahme von Kindern in die Kindertagesstätten in der Kommune. Die Verrechnungsstelle empfiehlt einheitliche Regelungen, erläuterte der Bürgermeister. Man will die einstimmig beschlossenen Kriterien nicht anwenden, weil man in der Gemeinde genügend Plätze in den Kindertagesstätten vorhält. Sollte es zu einem Engpass kommen, habe man ein sicheres Instrument zur Auswahl der Kinder. mae

