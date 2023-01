Großrinderfeld. Endlich waren „die Könige“ wieder in Großrinderfeld unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen. Mit neun Gruppen und einem starken Helfer-Team konnte die Sternsingeraktion erfolgreich durchgeführt werden. 32 Kinder und zwölf Betreuer freuen sich über die stolze Summe von 5876 Euro für Kinder in Not, insbesondere in Indonesien, und danken allen Spendern. Bild: Manfred Geiger

