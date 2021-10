Den Bundesentscheid fest im Blick

Großrinderfeld gewann beim Bezirksentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“. Die FN sprachen mit drei Beteiligten, was sich im Ort seitdem verändert hat und noch ändern soll.

Großrinderfeld. Beim 27. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ konnte der Ortsteil Großrinderfeld im Bezirksentscheid ein gutes Abschneiden gegen acht Mitbewerber aus dem Regierungsbezirk Stuttgart erzielen und qualifizierte sich damit für den Landesentscheid im kommenden Jahr. „Wieder erwies sich dieser Wettbewerb als Motor zur Weiterentwicklung unserer Dörfer. Die Leistungsfähigkeit der Dorfgemeinschaften wurde in allen teilnehmenden Ortschaften sehr anschaulich unter Beweis gestellt. Für ihr Mitwirken und ihr Engagement bedanke ich mich auch im Namen der Bewertungskommission recht herzlich“, heißt es im Dankschreiben des Regierungspräsidiums an die Gemeinde Großrinderfeld. Dort ist man mächtig stolz auf den Gewinn, der aber gleichzeitig Ansporn ist, nicht locker zu lassen und auch beim Landesentscheid möglichst zu gewinnen.

Wie berichtet war im September eine Kommission aus fünf Bewertern im Ort gewesen und hatte sich die eingereichten Projekte und das Dorfgeschehen insgesamt angeschaut. In fünf Kategorien wurden Punkte vergeben und von 100 möglichen bekam Großrinderfeld 92. Das reichte zum guten Abschneiden.

Zusammen mit den Gemeinden Lautern (Stadt Heubach, Ostalbkreis) und Schöckingen (Stadt Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg) tritt man an gegen die Gewinner aus den anderen Regierungsbezirken. Der dortige Gewinner tritt dann beim Bundeswettbewerb für Baden-Württemberg an. Großrinderfeld will alles unternehmen, um auch in der nächsten Runde vorne mit dabei zu sein.

Unsere Redaktion sprach mit drei Vertretern des Organisationsteams, was sie zum guten Abschneiden und der Zukunft zu sagen haben. Ariane Brojek, die als Vorsitzende des Kinderfördervereins der Gemeinde maßgeblichen Anteil am guten Zusammenwirken hatte, konnte aus persönlichen Gründen nicht am interview teilnehmen. Die anderen drei Protagonisten, sprachen aber auch in ihrem Namen.

Waren Sie überrascht vom guten Abschneiden beim Bezirkswettbewerb?

Walter Lutz: Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, weil sich schnell viele Vereine und Organisationen bereit erklärten mitzumachen. Doch der gutes Abschneiden macht uns natürlich enorm stolz.

Helga Koch: Es haben viele Hände mitgewirkt im Arbeitskreis und allein deswegen war die Teilnahme am Wettbewerb für uns schon ein Gewinn.

Christina Häusler: Nach dem Auftakt beim Digitaltag ging eine echte Aufbruchstimmung durch den Ort. Das konnte man förmlich spüren. Von daher ist der gutes Abschneiden aller Bürger.

Was hatte Großrinderfeld bewogen, überhaupt am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen?

Helga Koch: Der Sinn des Wettbewerbs ist es, das bürgerliche Engagement zu fördern und zu steigern. Das hat bei uns voll eingeschlagen. So viele Menschen haben sich engagiert und wollen es auch in Zukunft.

Walter Lutz: Wir sind breit aufgestellt in Großrinderfeld und haben zu allen fünf Themenbereichen etwas zu bieten. Bei den Vorgesprächen kamen auch für uns als Organisationsteam einige Neuigkeiten zutage, von denen wir nichts wussten, beispielsweise die Rebhuhnhecke, die von der Jagdgenossenschaft eingebracht wurde.

Christina Häusler: Die Zukunft unseres Ortes gilt es bereits jetzt anzugehen. Wir hatten schon mehrere Ideen, aber durch den Wettbewerb wurde alles noch um ein Vielfaches beschleunigt.

Die Vorzeichen für Gemeinschaft standen wegen Corona unter keinem guten Stern. Wie ist es trotzdem gelungen, so viele Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen zu bewegen?

Christina Häusler: Das war eigentlich gar nicht so schwer. Der Digitaltag, den wir als Einstieg als reine Veranstaltung im Internet gewählt hatten, brachte schon viel Zuspruch. Als es dann wieder möglich war sich Auge in Auge zu treffen, brachte der Informationsabend in der Turnhalle einen richtigen Schub bei den Planungen.

Helga Koch: Ja, das kann man wirklich sagen. Die Ideen sprudelten nur so heraus. Für alle Fälle, also wenn die Kommission nicht in den Ort hätte kommen dürfen, haben wir sogar einen Film produziert, der das Dorfleben vermittelt.

Walter Lutz: Man hat überhaupt nicht gewusst, dass so viel Potenzial in den Bürgern steckt. Das Engagement war erstklassig.

Wie geht es jetzt weiter?

Tina Häusler: Wir warten jetzt erstmal die schriftliche Beurteilung ab und wollen dann mit vollem Elan an den Landesentscheid herangehen.

Walter Lutz: Einige Projekte sind ja noch nicht abgeschlossen, die wollen wir nun angehen. Doch es sind noch genügend neue Ideen vorhanden, die wir dann wieder gemeinsam umsetzen wollen.

Helga Koch: Auch hier hoffen wir wieder auf die Unterstützung unseres Bürgermeisters Johannes Leibold, der uns bisher schon nach Kräften geholfen hat. Die Gemeinde steht hinter uns und gemeinsam können wir es schaffen. Wenn wir mehr wissen, gehen wir wieder auf die Bürgerinnen und Bürger zu und vielleicht kommen ja noch weitere Ideen hinzu, wie wir Großrinderfeld für die Zukunft lebenswert machen können.

„Unser Ziel ist der Bundesentscheid und dafür wollen wir wieder alles geben“, zeigen sich die Drei kämpferisch und bereit jede Herausforderung anzunehmen. Und wenn nicht, hat die Dorfgemeinschaft auf jeden Fall gewonnen, schieben sie noch nach.