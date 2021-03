Der ehemalige Ratschreiber Adolf Lorenz Behringer schildert in einem kleinen Büchlein detailliert das Leben in Großrinderfeld vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Nachkriegszeit.

Großrinderfeld. Historisch interessierte Menschen werfen gerne einen Blick in das kleine DIN A 5 Heftchen der Dorfchronik von Großrinderfeld, die Adolf Lorenz Behringer (1872 bis 1956) nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat.

Der Großrinderfelder Ratschreiber und Chronist Adolf Lorenz Behringer mit einem Teil seiner Enkelkinder. © Klaus Reinhart

Insgesamt 80 Seiten berichten über das frühere Leben des Dorfes, über die Geschichte und kirchliche Gegebenheiten. Im ersten Teil mit rund 50 Seiten geht der „alte Ratschreiber“, wie ihn viele nannten, Haus für Haus, Straße für Straße durch den Ort. Dabei hat er die früheren Eigentümer, größtenteils ihre Vorgänger, meist mit ihren Hausnamen und den Besitzer im Jahr 1954 beschrieben beziehungsweise festgehalten.

Politische Auswirkungen aufs Dorf

Im zweiten Teil bis Seite 60 geht er auf die deutsche Geschichte seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein und hat all das niedergeschrieben, was Vorfahren ihm erzählt haben oder was er in seiner Funktion als Ratschreiber aus Akten entnehmen konnte oder ab seiner Jugend seit zirka 1885 selbst erlebt hat.

Dabei berichtet er über die Ereignisse in Baden während der 48er Revolution. Danach werden die Truppendurchzüge von Württembergern, Hessen und Preußen während des 1866er Krieges genannt, ebenso wie die Situation um das Lazarett, das in der Kirche eingerichtet war. Im Einzelnen geht er auch darauf ein, was die Großrinderfelder Bürger während dieser schlimmen Tage alles zu leisten hatten.

Im Zeichen der Kriege

Den Krieg 1870/71 gegen Frankreich haben laut seiner Aussage 40 Mann mitgemacht, einer davon ist gestorben. Detailliert geht er auf die Mobilmachung 1914 ein, wo er als amtierender Ratschreiber zum Bezirksamt nach Tauberbischofsheim musste, um die Einzelheiten für die Mobilmachung zu erfahren. 40 junge Leute haben den Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) nicht überlebt.

Die Inflation 1923 und das Anwachsen der Hitlerbewegung machten ihm selbst große Sorgen, wie er berichtet. 17 Jahre lang war er Ratschreiber, diese Position hat er wohl in der Weimarer Republik abgegeben.

Natürlich hat er auch eine Landwirtschaft mit seiner Frau Maria Barbara, geborene Hofmann betrieben. Ein Sohn war nach dem Krieg Beamter bei der Bundesbahn in Neu Ulm. Die zwei Töchter blieben in Großrinderfeld, eine heiratete und betrieb mit ihrem Ehemann die Landwirtschaft weiter.

Der Sohn Oskar Behringer war Matrose bei der Deutschen Kriegsmarine und ist schon 1940 im Kampf gegen England bei der Doggerbank in der Nordsee gefallen.

Die letzten 20 Seiten des kleinen Büchleins sind der Niederschrift von Pfarrer Franz Sans entnommen. Sie berichten über kirchliche Ereignisse in Hof Baiertal und Großrinderfeld und zählen die vielen Männer und Frauen auf, die als Pfarrer, Ordensmänner oder Ordensfrauen aus Großrinderfeld hervorgegangen sind.

Anekdoten aus der Landwirtschaft

Ratschreiber Adolf Lorenz Behringer beschreibt die Verhältnisse in einigen Bauernhöfen sehr genau, weil er die meisten Leute persönlich kannte. Von einem alten Bauer wird berichtet, dass er sich bei seinem Nachbar beklagte, dass seine zwei Kühe wohl krank sein müssten, weil sie nach der Tagesarbeit auf dem Feld abends nichts fraßen, obwohl genug Futter im Trog war.

Der Nachbar schaute nach und stellte mit Erstaunen fest, dass der Bauer die Maulkörbe nach der Heimkehr vom Feld noch nicht entfernt hatte.

Eine arme, ledige Frau sah es nicht ein, ihre Ziegen hin und wieder auszumisten. Die Folge war, dass die Tiere nach einiger Zeit oben an der Stalldecke standen. Auch über Schlägereien von jugendlichen Halbstarken nach überhöhtem Alkoholmissbrauch in den Gaststätten wird berichtet.

Ursprünglich in Sütterlin verfasst

Im Alter von 84 Jahren ist der „alte Ratschreiber“, der um 1892/93 bei den Dragonern in der badischen Landeshauptstadt Karlsruhe gedient hatte, gestorben. Sein Name mit Lebensdaten steht heute noch auf dem Grabstein der Familie Behringer/Stolzenberger im Großrinderfelder Friedhof.

Der in Sütterlinschrift geschriebene Originaltext wurde im Jahr 2000 von seiner Enkelin Hildegund Pulzer und deren Ehemann, sowie von einer weiteren Enkelin aus Schwetzingen entziffert und über die EDV druckreif gemacht und somit der Nachwelt erhalten. rei