Da blieb kein Auge trocken

Gerchsheim. Ausgelassene Stimmung und gute Laune waren angesagt am Faschingssamstag in der Turn- und Festhalle. Mit einem bunten Programm sorgten die Vereine für Kurzweil beim närrischen Volk. Die Besucher genossen das ausgelassene Feiern und ließen sich von der neuen Uhrzeit und der neuen Location nicht stören. Denn statt einer Abendveranstaltung im Gemeindezentrum, wie früher beim Frauenfasching der Frauengemeinschaft, traf man sich am Nachmittag zum „Frauen- und Seniorenfasching für Jedermann“ zu Schunkelrunden einer mehr als vierstündigen Programmfolge.

„Jetzt klatscht alle in die Hände und macht fröhlich mit, dann wird die Veranstaltung ein richtiger Hit“, forderten die „Flotten Bienen“ die närrische Zuhörerschar gleich zu Beginn mit einem „Strohnapf Helau“ auf. Das ließ man sich nicht zweimal sagen. Groß war die Begeisterung, nach drei Jahren Corona-Pause wieder närrisch feiern zu dürfen. Zur flotten Stimmungsmusik der „Strohnapfbaum“ (Christian Kretzer und John Heer) wurde getanzt, geschunkelt und gelacht.

Flotte Tänze

Eine flotte Sohle aufs Parkett legten die „Rainbowkids“ des TSV Gerchsheim (Trainerin Andrea Reichel). Als zuckersüße Schneeflocken verzauberten sie die Bühne mit ihrem Tanz und entführten in eine Winterlandschaft. Damit war schon die erste Zugabe des Nachmittags fällig.

Nicht leicht hatte es „Rosa Fingernagel“ (Marion Stoy), die sehr anschaulich und unter großer Begeisterung des Publikums die Anprobe einer Hose demonstrierte und zelebrierte. Ausgesucht hatte sie sich eine „Slimfit Strech Jeansstoffhose“, was allein schon ein Zungenbrecher ist. Für eine nicht minder heitere „Yogastunde“ mit Gymnastikeinlage und so manche Überlegung zur Biologie sorgten Alexandra Kretzer und Eva Brünner.

Die „Pfundsweiber“ (Katja Michel, Marion Stoy, Eva Brünner und Alexandra Kretzer) blicken musikalisch auf die Corona-Zeit und den Schlabberlock während der Quarantäne. Die Folgen waren nicht nur bei ihnen: „Dicker Bauch und lange Mähne“.

Für ordentlich Schwung auf der Bühne sorgten dann die „Showtanz-Teenies“ des TSV (Trainerin Jasmin Wendt). „The Greatest Showman“ war eine spritzige Choreografie, und auch hier forderte das Publikum eine Zugabe.

Die jüngsten Tänzerinnen beim TSV standen schon in den Startlöchern. Die „Lollypops“ sorgten mit ihrem Tanz als „Pipi Langstrumpf“ für große Begeisterung.

Die Lacher auf ihrer Seite hatten die Akteure beim Sketch „Im Schuhgeschäft“, als eine Frau vom Land (Katja Michel) statt der teuren Gucci-Schuhe des Verkäufers (Marion Stoy) doch lieber bei den kostenlosen Tretern von Tante Elfriede blieb. Nichts zu lachen hatten dagegen die Männer beim Lied „Mein Mann wohnt jetzt im Keller“ von Alexandra Kretzer und Eva Brünner.

Einen sehr gelungenen Einstand in der Bütt feierten Veit Heer und Roman Arnold. Mit ihrem „Getratsche“ trafen die „Nachbarn“ den Nerv des närrischen Publikums, bei dem während des Vortrags kein Auge trocken blieb. Ob Biberplage, „Deutschlands hässlichster Weihnachtsbaum im Ort“ oder auch die Corona-Variante nach der Altertheimer Kerwe: Den beiden entging nichts. Und sie machten unter lautem Beifall der Zuhörer deutlich: „Wir lassen uns das Feiern nicht verbieten.“

Akrobatisch-spritzig

Danach wurde es sehr spritzig. Tanzmariechen Jana Weller wirbelte schwungvoll über die Bühne. Die Choreografie der 19-jährigen Tänzerin aus Gerchsheim war gespickt mit athletischen Höchstleistungen. Der blonde Wirbelwind, bei den Eisinger „Schneegänz“ aktiv, fegte temperamentvoll über die Bühne und sorgte mit Überschlag und Spagat für Zugabe-Rufe beim Publikum. Zum Abschluss des bunten Programms nahmen „die zwei leiblichen Schwestern“ Katja Michel und Marion Stoy sich selbst und das Ortsgeschehen aus weiblicher Sicht auf die Schippe. Sie beweinten nicht nur das fehlende Gemeindezentrum, das in ein Ärztehaus umgebaut wird, und nicht mehr für Feiern zur Verfügung steht, sondern ließen auch für die weiblichen Fußballfans des TSV aus.

Schwungvoll und fröhlich, wie der Nachmittag begonnen hatte, endete das Programm mit dem Abschiedslied aller Akteure und Helfer auf der Bühne. Die hatten trotz Corona-Pause nichts verlernt, was das Publikum mit viel Applaus quittierte.