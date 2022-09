Burg beeindruckte

Großrinderfeld. Manche geplanten Aktivitäten des Heimat- und Kulturvereins Großrinderfeld waren „coronabedingt“ für einige Zeit nicht umsetzbar. Nun aber standen zwei heimatkundlichen Führungen an. Dabei bekamen die Teilnehmer an und in der Gamburg sowie im „Pfeifermuseum“ in Niklashausen viel Interessantes aus der Kulturgeschichte der eigenen Region gezeigt.

Heimatfreunde aus allen Ortsteilen der Gemeinde wurden auf der herrlichen Terasse der Gamburg bei Kaffee und Kuchen begrüßt. Die anschließende Führung durch den Burgherrn Hans-Georg von Mallinckrodt in den Gärten und im Burginneren mit dem Hauptsaal (Palas) und der Burgkapelle war beeindruckend. Das Leben und Treiben der Bewohner im Mittelalter wurde hierbei humorvoll und gut beschrieben. Für Staunen sorgten die „Barbarossa-Fresken“ (um 1200) im Hauptsaal. Diese sind die ältesten weltlichen Wandmalereien nördlich der Alpen und stellen Szenen vom Kreuzzug des Kaiser Friedrich I dar, wie die Besucher erfuhren.

Im Pfeifermuseum

Im „Pfeifermuseum“ in Niklashausen zeigte bei einer weiteren Führung die Vorsitzende des Geschichts-und Kulturvereins „Der Pfeifer“, Marlise Düx, das Leben und Wirken dieses aus Helmstadt stammenden Hans Böhm, an Schautafeln auf.

Interessant war für viele Teilnehmer, dass der Würzburger Bischof Rudolf von Scherenberg den Pfeiferhans, weil der als sogenannter „Ketzer und Volksaufwiegler“ für die Obrigkeit gefährlich wurde, festnehmen und ihn am 1. Juli 1476 in Würzburg auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ. Auch das harte Leben der Steinhauer und der Bevölkerung der Ortschaft wurden den Teilnehmern in einem eigenen Raum des Museums ausführlich aufgezeigt.

Mit einem gemütlichen Beisammensein und Abendessen in Werbach klang dieser „kulturelle Nachmittag“ aus. hkv