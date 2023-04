Brennflecks feiern in Gerchsheim goldene Hochzeit

Gerchsheim. Ilse und Erich Brennfleck feiern an diesem Samstag das Fest der goldenen Hochzeit in der Pfarrkirche in Gerchsheim. Vor 50 Jahren, am 28. April, gaben sie sich das Ja-Wort und starteten den gemeinsamen Lebensweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ilse Brennfleck, geborene Moninger, ist in Gerchsheim aufgewachsen und hat den Beruf der Industriekauffrau gelernt, später hat sie zur Heilerziehungspflegerin umgeschult und zuletzt beim Erthalsozialwerk in Würzburg gearbeitet.

Erich Brennfleck stammt aus dem benachbarten Schönfeld, er hat nach der Schule den Beruf des Malers und Verputzers gelernt. Aus gesundheitlichen Gründen schulte er zum Informationselektroniker um und hatte zuletzt in der Medizintechnik, F. Jäger und Nachfolger in Höchberg, gearbeitet.

Mehr zum Thema Gesangverein „Eintracht“ Götzingen zog Bilanz Turbulente Vereinsepoche bei begrenztem Probebetrieb Mehr erfahren Kirche Mitglieder verabschiedet Mehr erfahren Indie-Duo Everything But The Girl melden sich mit «Fuse» zurück Mehr erfahren

Kennengelernt hat sich das Paar über Ilses Bruder Bernhard. Bevor geheiratet wurde, war das Paar schon einige Jahre zusammen, und sogar ein Haus wurde vorher gebaut.

Während die beiden Söhne heute etwas weiter weg mit ihren Familien leben, wohnt Tochter Ute mit ihrer Familie im Haus der Eltern. Die bislang drei Enkelkinder sind regelmäßig bei den Großeltern – und neben Haushalt und Garten die Lieblingsbeschäftigung des Paares.

Bekannt ist das Jubelpaar durch sein kirchliches Engagement. Erich Brennfleck ist seit 18 Jahren ehrenamtlicher Mesner in der Heimatpfarrei und seit 40 Jahren Mitglied im Kirchenchor, in dem auch seine Frau aktiv ist. Zudem sind Erich und Ilse Brennfleck im Gemeindeteam der Pfarrei seit dessen Gründung tätig. Ilse Brennfleck ist außerdem seit 1994 als Lektorin und Kommunionhelferin im Einsatz.

Über das kirchliche Engagement hinaus waren beide in diversen Vereinen der Gemeinde aktiv und passiv engagiert. rege