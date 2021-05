Breites Ja für Familienzentrum

In Grünsfeld und Assam-stadt gibt es diese Einrichtung schon. Nun soll Großrinderfeld folgen. Bei einer Enthaltung befürwortete der Gemeinderat die Einrichtung eines Familienzentrums in der Kommune.

Großrinderfeld. Das Anliegen von Matthias Fenger, Beate Maier und Guido Imhof stieß in der Sitzung des Großrinderfelder Gemeinderats am Dienstag in der Turnhalle Gerchsheim bei den Ratsmitgliedern auf offene Ohren. Die Vertreter vom Caritasverband im Tauberkreis planen, zusammen mit der Kommune ein Familienzentrum in Großrinderfeld einzurichten. Als weiterer Kooperationspartner ist die römisch-katholische Kirchengemeinde Großrinderfeld-Werbach im Boot. Das Gremium gab bei einer Enthaltung grünes Licht, die Planungen weiterzuverfolgen und ermächtigte Bürgermeister Johannes Leibold, nach einem geeigneten Domizil zu suchen.

Für den Betrieb wird der Caritasverband als geschäftsführender Kooperationspartner bestimmt, der die personelle und finanzielle Verantwortung trägt und die Leitung stellt.

Maßgeschneidertes Konzept

„Wir und auch die Kommunen haben mit den Familienzentren in Grünsfeld und Assamstadt gute Erfahrungen gemacht“, stellte Caritas-Geschäftsführer Matthias Fenger fest. „Die Einrichtungen sind im gemeindlichen Leben mittlerweile fest verankert und haben einen guten Zuspruch.“

Gleichzeitig machten er und auch Beate Maier deutlich, dass die beiden Familienzentren als Leitpfosten dienen könnten, aber auf keinen Fall eine Blaupause seien, die auf Großrinderfeld übertragen werde. „Wir wollen gemeinsam mit ihnen und den Bürgern ein auf die Kommune zugeschnittenes Konzept entwickeln und dann auch etablieren.“ Es sei nichts in Stein gemeißelt, vieles werde sich auch im Betrieb ergeben. „Sicher ist nur, dass es Angebote für alle, vom Kleinkind bis zum Senior, und ein festes Programm gebe wird“, sagte Maier. Letzteres sei wichtig, um Familien durch ein konstantes Angebot den Besuch des Familienzentrums zur wöchentlichen Routine werden zu lassen. So würde eine besser Bindung, gerade zu jungen Familien mit Problemen, entstehen.

„Hauptanliegen des Familienzentrums ist, im Bereich der unterschwelligen Hilfen tätig zu sein“, sagte Beate Maier. Dies gelinge dann am besten, wenn die Familien einen direkten Draht zum Familienzentrum hätten, die Leiterin des Zentrums kennen. „Deshalb ist es für uns auch wichtig gewesen, dass das Familienzentrum in enger Kooperation mit der Kindertagesstätte in der Gemeinde Großrinderfeld sozialräumlich ausgerichtet wird“, sagte Guido Imhof. Weiter wäre durchaus vorstellbar, das Haus am Rödelstein und die Vereine einzubeziehen. Und was ganz wichtig sei, so Fenger: „Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter wird es nicht gehen.“

Prävention das Ziel

Wie notwendig im ländlichen Raum und auch in Großrinderfeld ein solches Familienzentrum sei, untermauerte Beate Maier mit Zahlen. „In Großrinderfeld gab es in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 24 Fälle der Straffälligkeitshilfe bei Jugendlichen – und das sind nur die Fälle, mit denen wir zu tun hatten. Und schon diese Zahlen sind auffallend hoch. 2019 kamen noch vier Fälle der Kindeswohlgefährdung hinzu. Die Tendenz ist steigend.“ Ein Familienzentrum mit den unterschwelligen Hilfen und Beratungen könne hier sicher präventiv tätig sein.

Und noch eines gab Maier zu bedenken: „Früher ging die Hausfrau in den Laden, um ein Stück Hefe zu kaufen – nicht, weil sie es vergessen hatte, sondern um unter Leute zu kommen. Das fehlt mittlerweile. Ein Familienzentrum könnte hier in die Bresche springen.“ Die bereits existierenden Familienzentren belegten dies. Gerade junge Mütter kämen gerne und nähmen regelmäßig mit ihren Kindern die Angebote wahr. Kurzum: Das alte dörfliche Leben und Miteinander gebe es nicht mehr. Es brauche neue Treffpunkte.

„Es ist ein gutes Instrument, um Leben ins Dorf zu bringen“, pflichtete ihr auch der Caritas-Geschäftsführer bei. Allerdings warnte er davor, zuviel zu erwarten. „Wir haben hier eine halbe Personalstelle zur Verfügung, da können wir nicht das ganz große Rad drehen.“

Es bedürfe hier der ehrenamtlichen Mithilfe der Bürger, aber auch der Unterstützung der Gemeinderäte, dass aus dem Familienzentrum eine Erfolgsgeschichte wird. „Sie sind die Multiplikatoren, die die Idee ins Bewusstsein der Bürger und Bürgerinnen tragen müssen“, machte Fenger deutlich.

Die Finanzierung

Die Finanzierung des Familienzentrums schilderte der Caritas-Geschäftsführer. Als Anschubfinanzierung gebe es einmalig 10 000 Euro vom Erzbistum Freiburg sowie jährlich 7500 Euro.

Das Landratsamt gebe, sofern der Kreistag in einer seiner nächsten Sitzungen zustimmen wird, 16 000 Euro. Das Land Baden-Württemberg stelle für vier Jahre 24 000 Euro, verteilt auf vier Jahre, zur Verfügung. Der Caritasverband im Tauberkreis steuert 1000 Euro bei.

Die Kommune stellt zunächst den Raum zur Verfügung sowie die benötigten und bereits vorhandenen Sachmittel. Geld muss Großrinderfeld erst ab dem Jahr 2024, nämlich 5000 Euro, zuschießen. Ab 2025 müssen 9000 Euro per anno aus der Gemeindekasse finanziert werden.