Großrinderfeld. Ein Böhmischer Konzertabend mit „Fred Prokosch und den Egerlandmusikanten“ findet am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Großrinderfeld statt. Böhmische Blasmusik erfreut sich seit einigen Jahren wieder wachsender Beliebtheit. Fred Prokosch und die Egerlandmusikanten pflegen die original böhmische Blasmusik in großer Besetzung bereits seit mehr als 25 Jahren. Mit viel Liebe zum Detail erarbeiten Sie ihr jährlich wechselndes Konzertprogramm und präsentieren es ihrer wachsenden Fangemeinde. Mit dabei ist auch wieder das Gesangsduo Claudia und Klaus Lang. Unter Fred Prokosch, dem Gründer und Leiter, wurden die Egerlandmusikanten zu einem festen Bestandteil in der Musikszene der Region. Karten mit nummerierten Sitzplätzen gibt es im Vorverkauf unter Telefon 09349/414 oder per Mail an ernst.m.richter@gmx.de.

