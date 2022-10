Bildstock steht in Gerchsheim wieder an seinem Platz

Gerchsheim. Wer dieser Leonhard Schneider war, der im Juli des Jahres 1784 auf einem Feld bei Gerchsheim ums Leben kam, und vor allem warum, lässt sich heute nicht mehr recherchieren. Fest steht nur, dass ein Leonhard Schneider in Gerchsheim gelebt haben muss. Das beweisen Aufzeichnungen in alten Kirchenbüchern. An seinen Tod erinnert ein Bildstock, den nun wieder an der Stelle aufgestellt wurde, wo er ursprünglich stand. Dabei war seit über 60 Jahren verschwunden.

Mitglieder des örtlichen Heimat- und Kulturvereins hatten nachgeforscht und vor über zehn Jahren eine Spur aufgenommen. Bis die Verhandlungen mit dem Eigentümer erfolgreich waren, dauerte es eine Weile. Auch für die Restaurierung durch die Firma Fleck wurde einige Zeit benötigt. Nun war endlich der große Moment gekommen, die Wiederaufstellung zu feiern.

Gerhard Müller hatte herausgefunden, dass der Bildstock bei einem Verkehrsunfall angefahren und zerstört worden war. Warum jemand den Bildstock auf freier Strecke allerdings umfuhr, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Danach verlor sich die Spur und nur durch Zufall fand Müller bei einer Wanderung durch die nähere Umgebung in einem Garten das gute Stück, größtenteils wieder zusammengesetzt. Schnell war klar, dieser uralte Bildstock musste wieder für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden.

An einem Feldweg auf einem Acker entlang der L 578 war sein ursprünglicher Platz gewesen – und hier sollte er auch wieder hin. Also nahm die Gemeinde Verhandlungen mit der Eigentümerin des Grundstücks auf. Reinhilde Weber war sofort bereit, etwa 20 Quadratmeter abzugeben, nachdem ihr Bürgermeister Johannes Leibold von dem Vorhaben berichtet hatte.

Überhaupt war die Bereitschaft in Gerchsheim groß, das Kleindenkmal zu erhalten und für die Nachwelt sichtbar zu machen. Die örtlichen Vereine, allen voran der Heimat- und Kulturverein sowie der Obst- und Gartenbauverein, engagierten sich.

„Dieser Bildstock ist ein Kulturgut, das zu unserem Dorf gehört“, betonte Bürgermeister Leibold bei der feierlichen Wiederaufrichtung des Bildstocks. Dieser ist aus rotem Buntsandstein gefertigt und trägt eindeutig klassizistische Züge, deutete Heinrich Müller die Machart. Früher, so erläuterte er, waren an allen Straßen von und nach Gerchsheim solche Bildstöcke aufgestellt. Die Menschen hatten eine andere Frömmigkeit und wollten dies auch dokumentieren. Der Ende des 18. Jahrhunderts geschaffene Bildstock, der an den Tod von Leonhard Schneider erinnert, machte das keine Ausnahme. Allerdings scheint der Steinmetz damals nicht gut gearbeitet zu haben. Denn bereits Ende des 19. Jahrhunderts ließen Johann und Margaretha Fischer den Stein wiedererrichten. Die nächste Renovierung gab deren Tochter Barbara Flury mit ihrem Mann Georg in Auftrag. Danach war erst einmal Ruhe. Erst jetzt wurde der Bildstock erneut saniert und wieder an alter Stelle errichtet.

Die früher hinter einem Gitter in der Säule stehende Figur ist verloren gegangen. Wie sie ausgesehen hat, weiß keiner mehr. Aber dafür ist die Säule noch sehr gut erhalten. Und auch das Kapitell mit der Kugel auf dem Kopf zeugt von hoher handwerklicher Kunst.

„Der Bildstock gehört dahin, wo er gestanden hat“, berichtete Reinhilde Weber, warum sie ihr Grundstück gerne für das Projekt abgegeben hat.

Zudem spendete sie die Bepflanzung rund um den Bildstock, darunter einen Maulbeerbaum, der als besonders klimaresistent gilt. Er soll in einigen Jahren Schatten spenden und weithin zeigen, dass dort ein wichtiges Kleindenkmal steht. Rund um den Bildstock hat der gemeindliche Bauhof die Erde und das Fundament hergerichtet, sodass man von einer langen Lebensdauer ausgehen kann.

Der Standort wurde weit genug von der Landstraße entfernt gewählt, sodass auch die Streufahrzeuge im Winter mit ihren Enteisungsmitteln kein Problem darstellen. Darauf wies Bürgermeister Johannes Leibold besonders hin.