Bildband „Großrinderfeld/Baden – Es war einmal...” mit über 300 Seiten veröffentlicht

Großrinderfeld. Rechtzeitig vor Weihnachten ist der Bildband mit textlichen Erläuterungen „Großrinderfeld/Baden – Es war einmal ...“ erschienen. Das über 300 Seiten umfassende Werk mit nahezu 500 Abbildungen zeigt in vielfältigen Themenbereichen, wie das Leben in dem badisch-fränkischen Dorf seit Erfindung und Anwendung der Fotografie aussah und abgelaufen ist.

70 Seiten zeigen Ansichten von Straßen und Häusern in der Ortschaft Großrinderfeld, wie sie es heute nicht mehr gibt. Viele Gebäude wurden nach Abriss erneuert. Andere sind Brandkatastrophen zum Opfer gefallen.

Von Vereinsleben bis zu Primizen

Den ehemaligen Gasthäusern sind zwölf Seiten gewidmet. Ein Fünftel des Bildbandes zeigt Menschen, wie sie früher auftraten, aussahen, angezogen waren und wie die Freizeitgestaltung ohne die heute vorhandenen Medien bei ihnen aussah. Ein weiteres Fünftel ist der Landwirtschaft, der Landschaft und der Flurbereinigung gewidmet. Viel Handarbeit, wenige Maschinen prägten früher die Arbeit auf dem Felde und zuhause in den Stallungen und Scheunen. Nach der Flurbereinigung konnten größere Maschinen zweckmäßig und wirtschaftlich eingesetzt werden.

Jubiläumsfeste der örtlichen Vereine waren früher immer ein großes Ereignis und zogen bei den Festumzügen Freunde aus nah und fern an. Den Vereinen ist daher ein weiterer großer Teil des Bildbandes gewidmet. Die von Kriegen gezeichnete Zeit zwischen 1914 und 1945 berichtet auszugsweise von Schicksalen einzelner Soldaten in Gefangenschaft. Inflation, Besatzungszeit und wirtschaftlicher Aufschwung im örtlichen Gewerbe konnten mit wenigen Bildern aufgezeigt und erläutert werden.

Das kirchlich-religiöse Leben mit Prozessionen, Primizen und Kindergartenleben nimmt ebenfalls einen großen Raum der bildlichen Darstellung ein, ebenso die Einschulung von Kindern und die Schulentlassung der Jugendlichen.

Klaus Reinhart, geboren in Großrinderfeld, wohnhaft in Wenkheim, hat aus seinem großen gesammelten Bilderschatz diesen Band in Eigenregie und im Eigenverlag zusammengestellt. Er hat dabei auf die Erfahrung von mehreren älteren Einwohnern zurückgreifen können, die bei auftretenden Fragen zu Rate gezogen werden konnten. Viele Fotos wurden aus Platzmangel nicht in den Band übernommen. Sie würden der Grundstock für einen weiteren Band sein.

Nur unter Mithilfe der Betrachter und Leser des Bildbandes kann dies gelingen. Sie könnten sich daher mit ihren „Schätzen“ in Fotoalben an den „Macher“ des Bildbandes wenden. Örtliche Gewerbebetriebe haben das Zustandekommen des Bildbandes mitfinanziert.

Die Gemeindeverwaltung, allen voran Bürgermeister Johannes Leibold und Großrinderfelds Ortsvorsteher Walter Lutz sowie der Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins, Jürgen Gernert, brachten in einem Grußwort ihre Freude über die Zusammenstellung und das Erscheinen des Werkes zum Ausdruck.

Der Bildband kann im Edeka- Markt in der Ortsmitte während der üblichen Öffnungszeiten erworben werden. Dort liegt auch ein Probeexemplar zu „hineinschnuppern“ aus. pm