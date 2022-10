Besucher trotzten dem Regen

Der Großrinderfelder Bauernmarkt lockte trotz des Regens. Auch wenn das Wetter nicht optimal war: Die Besucher kamen trotzdem.

Großrinderfeld. Der elfte Großrinderfelder Bauernmarkt hatte es nicht leicht. Neben vielen Veranstaltungen in der Umgebung war es auch das mehr als schlechte Wetter, das eigentlich die Menschen von einem Besuch hätte abhalten können. Doch weit gefehlt, sie kamen trotzdem, und zwar in Massen, dass sich sogar die Gesichter des Organisationsteams aufhellten, als es Abend wurde.

Viel Energie hatte man in die vielen Stände der Vereine, Kunsthandwerker und Standbetreiber. Auch der Gewerbeverein war mit zahlreichen Mitgliedern vertreten. Man wollte nach der Pause der letzten Jahre den Besucherinnen und Besuchern etwas Besonderes bieten. Und das gelang vortrefflich.

Dem Wetter zum Opfer fiel allerdings der festliche Umzug zum Marktplatz an die Hauptbühne. Dafür konnte Bürgermeister Johannes Leibold unter den Schirmen und Zelten die Fahnenabordnungen begrüßen, bevor Kinder der Freiherr-von-Zobel-Grundschule in mittelalterlicher Tracht die Markturkunde von Lothar Franz von Schönborn verlasen, auf die sich das Marktrecht der Großrinderfelder bezieht.

„Wir können auch bei schlechtem Wetter den Marktplatz voll kriegen“, sagte Bürgermeister Leibold nicht ohne Stolz in Richtung Landrat Christoph Schauder. Dessen letzten offiziellen Besuch im Juli anlässlich der Visitation der Landeskommission für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ fand bei 35 Grad Außentemperatur statt und auch da war der Marktplatz gut gefüllt mit Einwohnern und Einwohnerinnen, wie die Ehrengäste MdB Nina Warken, MdL Wolfgang Reinhart und mehrere Bürgermeisterkollegen erfuhren.

Doris Schmitt und ihr Mann waren beispielsweise aus dem benachbarten Unterfranken über die Grenze gekommen und genossen die vielen Aktionen in Großrinderfeld. „Das Wetter macht uns nichts aus, uns tun nur die Aussteller leid, die sich mit ihren Außenständen so viel Mühe gegeben haben.“ Und der verkaufsoffene Sonntag lockte natürlich auch noch. Die Geschäfte im Ort hatten ihre Pforten aufgeschlossen und man konnte sich drinnen etwas von der Nässe erholen und nebenbei noch etwas Besonderes einkaufen.

Allerdings mussten manche Freiluftaktivitäten, wie das Quadfahren des Quad-Action-Teams auf einer Wiese beim Hofgut Endres Ei, kurzerhand gestrichen werden. Franz-Josef Stang und seine Vereinsmitglieder waren sonst immer auf der Wiese an der Frankenstraße, doch da steht mittlerweile eine Kinderkrippe. So verirrten sich nur wenige Besucher und Besucherinnen zu ihnen. Oder war es doch das Regenwetter, das die Wiese in eine Matschbahn verwandelte.

Die Feuerwehr ermöglichte einen Einblick in die Arbeit der Ehrenamtlichen, die Seelsorgeeinheit lockte mit einem spannenden Bilderquiz zu den einzelnen Orten. Und beim Nabu erfuhren die Interessierten viel Wissenswertes zu neuen, aber auch vielen historischen Apfelsorten auf den Streuobstwiesen rund um die Kommune.

Trockener ging es da in den vielen Scheunen zu, die zu einem Besuch einluden. Viel Kulinarisches wurde angeboten. Hier ließ man sich gerne nieder und hoffte, dass der Dauerregen etwas nachlässt. Doch Petrus war unerbittlich, erst zum späten Nachmittag klarte es auf und da war dann richtig viel los. Erstmals angeboten wurde auch das „Rinnerfelder Dialektbuch“. Helga Koch und Manfred Geiger hatten in monatelanger Arbeit ein Standardwerk über die Eigenheiten der Sprache des Dorfes verfasst. Und wer mal eine Rundfahrt um den Ort machen wollte, war in den Pferdekutschen von Alois Kuhn bestens aufgehoben und halbwegs trocken.

Dass es kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung gibt, machten die jüngsten Besucher deutlich. Das Kinderkarussell war trotz Schmuddelwetter eine Attraktion. Und wer Lust hatte, konnte einen Blick in die Container der Kinderkrippe werfen. mae