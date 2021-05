Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Blick in die Dorfgeschichte - In den 1920er Jahren gab es zwei Tanksäulen in der Ortsdurchfahrt / Heutige Tankstelle am Ortsausgang kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg Benzin gab’s in Großrinderfeld früher bei den Kaufhäusern

Tankstellen gab es in Großrinderfeld schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Zapfstellen gehörten allerdings zu Kaufhäusern.