Beim Gerchsheimer Ferienprogramm Kräuter für den Würzbüschel gesammelt

Gerchsheim. Die Tradition des Kräutersammelns für den Würzbüschel hält man in Gerchsheim seit vielen Jahren aufrecht. Federführend dabei ist die Frauengemeinschaft. Deshalb wurde wieder im Rahmen des Ferienprogramms eine Kräuterwanderung durch die Flure der Gemarkung angeboten, die ein Dutzend Kinder und einige interessierte Mamas anlockte. Im Ferienprogramm der Gemeinde Großrinderfeld ist diese Wanderung mittlerweile ein fester Bestandteil.

Gemeinsam ging es ins Gerchsheimer Gartengelände, wo eine prächtig blühende Wiese die Teilnehmer begeisterte. Die Kinder waren mit großem Feuereifer bei der Sache. Am Rand eines nahegelegenen Feldes holten sich die Kinder weitere Kräuter und einige Getreideähren. Denn sie gehören ebenso in den Buschen wie die verschiedenen Heilkräuter. Mittelpunkt des Büschels ist die Königskerze. Viel Wissenswertes über die benötigten Pflanzen, die man im näheren Umkreis fand, und die heilende Wirkung sowie ihre Verwendung vermittelten Anni Schneider und Marlene Heudorf, die zusammen mit den jungen Teilnehmern die Würzbüschel schließlich zu einem schönen Strauß banden. Nach der abschließenden Stärkung am Anwesen von Anni Schneider nahmen die Kinder stolz ihre Sträuße mit nach Hause. Am Sonntag, am Fest Mariä Himmelfahrt, wurden die Würzbüschel, im Rahmen des Gottesdienstes dann in der Kirche geweiht.

Dieser Brauch wird in vielen katholischen Gemeinden noch immer gepflegt. Nach der Weihe werden die Sträuße zu Hause aufbewahrt. Nach einem alten christlichen Gebet sollen die Kräuter „Arznei für den Leib und Kraft für die Seele“ sein. kfd