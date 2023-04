Beeindruckende Betriebsentwicklung hingelegt

Gerchsheim. Der seit 2019 bezogene Neubau am Neustandort war primärer Anlass eines Besuchs und einer Betriebsbesichtigung von MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart bei der Feinkostmanufaktur Seubert in Gerchsheim sowie eines Gesprächsaustausch mit Geschäftsführer Marcus Seubert. „Mittelständische Familienunternehmen wie die Firma Feinkost Seubert sind ein wesentliches Rückgrat unserer Wirtschaft und unseres gesellschaftlichen Wohlstands sowie ein Joker im nationalen und internationalen Standortpoker“, unterstrich der Landtagsvizepräsident und Wahlkreisabgeordnete, der gleichzeitig die hohe Bedeutung dieser Unternehmen als Arbeitgeber und für die Beschäftigungsstrukturen insbesondere auch im ländlichen Raum, wie etwa dem Main-Tauber-Kreis, hervorhob.

Das 1970 vom heutigen Seniorchef Walter Seubert in Wenkheim gegründete Unternehmen siedelte im Sommer 2019 in einen großen Neubaukomplex, der mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 15 Millionen Euro im Gewerbegebiet des Großrinderfelder Gemeindeteils Gerchsheim errichtet wurde. Den neuen Standort für das traditionelle Familienunternehmen bezeichnete Wolfgang Reinhart als geradezu ideal sowohl im Grenzbereich zwischen Baden-Württemberg und Bayern als auch im weiten Sichtbereich der vorbeiführenden Straßen und seiner Nähe zur A 81. „Nur ein Jahr darauf und ausgerechnet zu unserem 50-Jahr-Betriebsjubiläum hat uns die Coronakrise vor riesige Herausforderungen gestellt sowie enorme Umsatzeinbußen gebracht“, berichtete Marcus Seubert im Beisein unter anderem von Großrinderfelds Bürgermeister Johannes Leibold und dem Kaufmännischen Firmenleiter Kalle Seifert.

„Allerdings konnten wir zum Glück alle unsere insgesamt circa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten. Zudem ging es im vergangenen Jahr wieder steil bergauf, so dass wir mit Hoffnung und Zuversicht positiv in die Zukunft blicken“, konstatierte der Geschäftsführer. Mit dem firmeneigenen Fuhrpark, der vier Lkw umfasse, beliefere das Feinkostunternehmen fast bundesweit Kunden wie etwa in Köln, Bonn, Baden-Baden, Stuttgart und München. Dazu zählen Großkonzerne und beispielsweise die Automobil-Weltmarktführer BMW, Mercedes und Porsche, ebenso gehobene Gastronomiebetriebe, Einzel- und Feinkosthändler oder der Europapark „Rust“. Auf Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit sowie Klima- und Umweltschutz werde bei der Feinkostmanufaktur Seubert ebenso höchster Wert gelegt wie auf besondere Qualität und Frische der Produkte. Hierzu bestünden enge Kooperationen mit regionalen Erzeugergemeinschaften und Lieferanten, zumal damit die Transportwege und Umweltbelastungen möglichst geringgehalten werden.

„Mit unserem sogenannten ‚Halopack’ aus recyceltem Karton schaffen wir optimale Bedingungen, um sowohl die Qualität und Frische der Lebensmittelprodukte zu erhalten als auch aufgrund der einfach zu recycelnden Verpackung für Umweltschutz zu sorgen und die Plastikabfälle um rund 90 Prozent zu reduzieren“, erläuterte Marcus Seubert. „Durch unsere große Photovoltaik-Anlage können wir uns zu großen Teilen selbst mit Strom versorgen und tragen hiermit nachhaltig zur Energiewende bei“. Was Firmengründer und Seniorchef Walter Seubert , mittlerweile 84-jährig, vor über fünf Jahrzehnten in einer kleinen Wurstküche in Wenkheim begonnen hat und dort zum Feinkostspezialisten etablierte, hat sich inzwischen zum ansehnlich großen Mittelstandsbetrieb überregionaler Bedeutung für kulinarische Genießer entwickelt. „Die Feinkostmanufaktur Seubert hat sich sowohl mit seinem Neubau und neuem Standort iin Gerchsheim als auch mit seiner einhergehend umfangreichen Expansion und Betriebsmodernisierung auf beeindruckende Manier weiterentwickelt“, resümierte Wolfgang Reinhart nach einer Führung durch die Produktions- und Logistikhallen abschließend. pmwr