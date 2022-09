Bauernmarkt will die Besucher locken

Großrinderfeld. Der 11. Großrinderfelder Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag und Gewerbeschau findet am Sonntag, 2. Oktober, von 12 bis 17 Uhr statt. Vereine und Organisationen haben unter Federführung des Arbeitskreises Bauernmarkt ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das große und kleine Besucher gleichermaßen begeistern will. Mit sportlichen und musikalischen Aktionen sowie Vorführungen der Vereine ist rund um den Marktplatz viel geboten.

Bereits ab 10 Uhr wird Bürgermeister Johannes Leibold auf der Showbühne am Marktplatz vor dem Rathaus den Markt offiziell vor geladenen Gästen und vielen Großrinderfelder Bürgerinnen und Bürgern eröffnen. Nach dem Einzug der Fahnenabteilungen und der Grundschüler der Freiherr von Zobel-Grundschule wird die Markturkunde übergeben. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Gruppe „Rentnerblech“, die von 11 bis 12.15 Uhr auch ein Platzkonzert gibt.

Auf der Bühne werden im Laufe des Tages etliche sportliche und musikalische Vorführungen stattfinden. Die Rainbowkids des TSV Gerchsheim machen um 12.30 Uhr den Anfang. Verschiedene Ensembles der Jugendmusikschule Gerchsheim stellen sich ab 13.30 Uhr vor, um 16.30 Uhr gibt der Musikverein Schönfeld ein Konzert.

Parallel dazu dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf die Gewerbeschauen sowie auf Dienstleister freuen und so allerlei Wissenswertes und Interessantes über die unterschiedlichsten Produkte erfahren. In vielen Gassen und Straßen der Gemeinde laden jede Menge Aussteller und Marktbetreiber zum Bummeln, Verweilen, Bestaunen und Kaufen ein. Auch Betriebe haben ihre Pforten geöffnet und lassen die Besucher hinter die Kulissen schauen. Jugendfeuerwehr und Familienzentrum werden sich ebenfalls präsentieren und einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Zahlreiche spannende Attraktionen erwarten nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern ebenso die Erwachsenen. Hobbykünstler stellen ihre Werke aus.

Das Herz der jüngeren Besucher lassen nicht nur Kinderkarussell und Hüpfburg höher schlagen. Beim Tretbulldog-Fahren ist die Geschicklichkeit genauso gefragt wie auf dem Parcours des Quad-Action-Teams. Sportlich wird es bei der „Rollenden Kinderturnwelt“ der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. In der Unteren Gasse sind verschiedene Spielstationen aufgebaut, an denen keine Langeweile aufkommen wird. Das Bewegungsmobil will Klein und auch Groß animieren.

Ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot rundet den Bauernmarkt ab.

Für die Veranstaltung ist die Hauptstraße am Sonntag gesperrt, eine innerörtliche Umleitung ist eingerichtet. Größere Parkplätze stehen an den Ortseingängen zur Verfügung, um den Besucherstrom zu kanalisieren.

Ab 18.30 Uhr startet die After-Bauernmarkt-Party mit DJ Ingbert im Pfarrsaal. ana