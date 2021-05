Großrinderfeld. Zur Monatswende wurden auf den RAGT-Versuchsflächen in Großrinderfeld im Gewann „Seeschlag“ die Frühjahrsaussaaten mit dem Ausbringen der Sonnenblumen, des Maises, der Sojabohnen und der Sorghum/Hirsen abgeschlossen und somit die Artenvielfalt vergrößert.

AdUnit urban-intext1

Rasche Entwicklung

Auf den Flächen stehen diese Kulturen nun neben dem voll blühenden Winterraps und dem sich rasch entwickelnden Getreidearten. Bei der Aussaat der Sojabohnen Versuche müssen alle Sorten vorab mit dem Rhizobien-Impfstoff beimpft werden, da die Stickstoff sammelnden Bakterien für die Sojabohnen nicht, wie bei Erbsen oder Ackerbohnen, natürlich in den Flächen zu finden sind.

Ausschilderung folgt

Gebietsleiter Gerhard Banzer beim Präparieren der Aussaat von Sojabohnen auf dem Versuchsfeld. © Klaus Reinhart

Die Ausschilderung der Versuchsflächen, so war in Erfahrung zu bringen, wird dann bis Mitte Mai erfolgen. Interessierte können die Flächen jederzeit besichtigen oder mit dem Gebietsleiter Gerhard Banzer in Großrinderfeld Kontakt aufnehmen. rei