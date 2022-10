Arbeiten am Ärztehaus im Zeitplan

Großrinderfeld. Der Umbau der ehemaligen Kindertagesstätte in Gerchsheim liegt im Zeitplan. Der Gemeinderat vergab bei seiner Sitzung am Dienstag weitere Gewerke und beauftragte Fachplaner für den Umbau der Dachsbergschule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Umbau des ehemaligen Kindergartens St. Anna komme man gut voran, so Bürgermeister Johannes Leibold in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in der Turn- und Festhalle in Gerchsheim. Die Arbeiten lägen im Zeitplan. Der Fertigstellungstermin des Seniorenzentrums mit Ärztehaus im kommenden Jahr werde eingehalten.

Architekt Albert Kastner hatte die eingegangenen Angebote geprüft. Leibold freute sich, dass man unter der Kostenschätzung liegt. Den Auftrag für den Einbau der kompletten Kunststofffenster erhielt die Großrinderfelder Firma Michel zu einem Angebotspreis von rund 101 150 Euro. Dieselbe Firma hatte auch bei der Bestellung und Installation der Beschattung, also der Sonnenrollladen, mit einem Angebotspreis von rund 30 839 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und erhielt den Zuschlag. Geplant ist, das Gebäude bis zum Winter von außen dicht zu bekommen, damit der Innenausbau voranschreiten kann.

Aufträge für Friedwald

Mehr zum Thema Großrinderfeld Arbeiten beim Ärztehaus im Zeitplan Mehr erfahren Zur Sicherheit Linden wurden gefällt Mehr erfahren Creglinger Gemeinderat tagte Grünes Licht für Sanierung des Daches Mehr erfahren

Ebenfalls vergeben wurden vorbereitende Arbeiten für den geplanten Friedwald. Wie berichtet bereitet die Gemeinde das Gelände zwischen Großrinderfeld und Ilmspan für die langfristige Nutzung als Baumbestattungsfläche vor. Wurde in der letzten Sitzung noch der Auftrag für eine mobile Toilette vergeben, standen nun die Holzarbeiten zur Verkleidung der Toilette, 15 Sitzbänke mit Rückenlehne aus massiver Eiche, ein Kreuz und ein Stehpult für den Andachtsplatz und eine Infotafel mit der Lage der einzelnen Urnenfelder zur Vergabe an. Das wirtschaftlichste Angebot hatte die Schreinerei Gerald Ebert aus Schönfeld mit einer Angebotssumme von rund 37 700 Euro. Die Vergabe erfolgte einstimmig, Lieferung und Montage wird im Frühjahr 2023 erfolgen, so Bürgermeister Leibold.

Ebenfalls vergeben wurden die Aufträge für die Fachplanung beim Neubau der Kindertagesstätte in Großrinderfeld.

Den Zuschlag für die Planung der Elektroarbeiten erhielt an das Ingenieurbüro Metzger aus Weikersheim, für die Planung von Heizung, Lüftung und Sanitär das Ingenieurbüro Sebastian Lutz aus Hettstadt und die statische Fachplanung wurde an das Ingenieurbüro Baustatik Gölz aus Bad Mergentheim vergeben.