Alle Aktivitäten sollen so bald wie möglich wieder anlaufen

Großrinderfeld. Die DLRG-Ortsgruppe Großrinderfeld hielt ihre Jahreshauptversammlung in der Turn- und Festhalle.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Günther Dertinger und nach dem Totengedenken für das Mitglied Hubert Hofmann, der mehr als 60 Jahre Mitglied in der Ortsgruppe war, leitete Dertinger zu den weiteren Tagesordnungspunkten über.

Bürgermeister Johann Leibold hob hervor, dass die DLRG-Ortsgruppe trotz verminderter Aktivitäten durch die Pandemie ein wertvoller Baustein im Vereinsleben geblieben sei. Er hoffe, dass er mit den DLRGlern bei künftigen Veranstaltungen wie Bauernmarkt und Fastnacht wieder rechnen könne. Dem Vorstandsteam dankte er für die geleistete Arbeit.

Der stellvertretende Vorsitzende des DLRG Bezirks Frankenland, Oliver Güßgen (Boxberg), dankte für das Durchhalten in der Pandemiezeit und bat, den Blick auf die Schwimmausbildung der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden Günther Dertinger, der Schriftführerin Monika Zeißner-Menikheim und des Schwimmleiters Norbert Kleinmichel fielen aufgrund der reduzierten Aktivitäten im zurückliegenden Jahr kurz aus. Dem Kassenbericht von Angelika Hofmann war zu entnehmen, dass es um die Finanzen der DLRG-Ortsgruppe weiterhin gut steht.

Für die Tischtennisabteilung trug Abteilungsleiter Alexander Stolzenberger den Bericht vor. In der 2020 gestarteten Saison standen beide Teams in ihren Klassen nach mehreren Siegen in sehr guten Positionen. Nach Anwachsen der Pandemiewerte musste die Saison jedoch ohne Wertung abgebrochen werden. Für die Unterstützung durch die Gemeinde bei der Anschaffung eines Trainingsroboters bedankte er sich bei Bürgermeister Johannes Leibold.

Für die Kassenprüfer gab Dieter Horn den Bericht, der Angelika Hofmann eine einwandfreie Kassenführung bestätigte. Die von ihm beantragte Entlastung des gesamten Vorstands fiel einstimmig aus.

Ortsvorsteher Walter Lutz leitete die anstehenden Neuwahlen, die zügig durchgeführt werden konnten. Eine Neuerung gab es in der Besetzung des stellvertretenden Vorsitzenden. Simon Michel löste Norbert Kleinmichel ab, kleine Änderungen gab es bei den sechs Beisitzern. Günter Dertinger überreichte Norbert Kleinmichel ein Dankgeschenk für seine langjährige Tätigkeit in dieser Position. Die abschließenden Ehrungen nahmen Johannes Leibold, Oliver Güßgen und Günther Dertinger gemeinsam vor. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten eine Urkunde und Weinpräsent: Johannes Michel, Johannes Reinhart, Sofia Stolzenberger, Florian Stolzenberger, Simone Stolzenberger, Georg Baumann, Norbert Uihlein. Für 40-jährige Mitgliedschaft: Bernhard Dürr. Für 50-jährige Mitgliedschaft: Reinhold Dürr, Bernhard Lang, Birgit Geiger und Ruthard Stößer. Für 60-jährige Mitgliedschaft: Franz Michel und Gerold Spinner. rei

