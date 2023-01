43 Sportabzeichen überreicht

Großrinderfeld. Im vergangenen Jahr fanden nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder die Bundesjugendspiele statt und somit erhielten alle Kinder der Freiherr-von-Zobel Schule Großrinderfeld auch die Möglichkeit, das deutsche Sportabzeichen abzulegen. Die Bilanz sprach für die Sportlichkeit der Kinder: elf Sportabzeichen in Gold, 18 in Silber und 14 in Bronze gab es zu würdigen. Heike Schultheiß, die Sportabzeichen-Beauftragte der Schulen im Main-Tauber-Kreis übergab die 43 Urkunden in die Schule und freute sich, über den Erfolg der Großrinderfelder Schule. Sie lobte das Engagement der Kinder und motivierte gleichzeitig, auch in diesem Jahr wieder sportlich aktiv zu werden. Im Sommer haben dann wieder alle Kinder die Chance, ihr Sportabzeichen abzulegen. Bild: Jenny Stolz

