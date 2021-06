300 000-Euro-Finanzspritze für die Tagespflege

Gerchsheim/Stuttgart. Die Gerchsheimer Pläne für eine innovative Tagespflege erhalten eine erfreuliche Förderung und werden als wegweisendes Pflegeprojekt vom Land unterstützt, so MdL Wolfgang Reinhart anlässlich der Förderzusage des Sozialministers.

Die wegweisende Planung und umfassende Präsentation habe sich erfreulicherweise im Rahmen des Innovationsprogramms Pflege durchgesetzt – trotz hartem Wettbewerb, so Reinhart. Die Familien seien mit Abstand der größte Pflegedienst im Land. Sie übernähmen Verantwortung und gingen dabei vielfach bis an die Grenzen ihrer eigenen Leistungsfähigkeit – auch und gerade in der aktuellen Corona-Krise. Sie hätten dafür nicht nur viel Anerkennung verdient, sondern sie dürften auch erwarten, dass ihnen tragfähige Unterstützungsstrukturen zur Verfügung stehen. Hier setze das Innovationsprogramm Pflege an.

Unter der Federführung von Gesundheitsminister Spahn sei in den letzten Jahren bereits einiges in der Pflege getan worden, vor allem für das Pflegepersonal und zuletzt auch zur Begrenzung der finanziellen Belastung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen. Umso wichtiger erscheine es, auch die Stärkung der wohnortnahen Unterstützungsstrukturen für ältere Menschen und ihre pflegenden Angehörigen im Blick zu behalten. Das gelinge unter anderem mit der Stärkung der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Deshalb habe die CDU-Fraktion sich auch dafür eingesetzt, dass die Landesförderung für Angebote der Kurzzeitpflege im Doppelhaushalt 2020/2021 von drei auf fünf Millionen Euro erhöht worden sei.

Das Innovationsprogramm Pflege fördere bereits seit 2011 vorbildgebende Pflege- und Versorgungsmodelle, die Leuchtturmcharakter für die baden-württembergische Pflegelandschaft hätten. Ziel sei es, vorhandene Pflegeangebote vor Ort besser zu vernetzen und den Aufbau von Versorgungspfaden aus der eigenen Häuslichkeit bis ins stationäre Setting zu unterstützen. Im laufenden Jahr sei das Innovationsprogramm Pflege mit insgesamt rund 3,2 Millionen Euro dotiert.

Mit ihrem Abschlussbericht habe die Enquete-Kommission Pflege des Landtags 2016 dem Parlament und der Regierung einen umfassenden Katalog an Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben. „Dieser wird nun sukzessive umgesetzt. Zentrale Bausteine sind die bedarfsgerechte Gestaltung des sozialräumlichen Umfelds der pflegedürftigen Menschen und die Unterstützung deren pflegender Angehöriger”, meinte Reinhart im Hinblick auf das Gerchsheimer Projekt. pmtf