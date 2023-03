25 Säcke Müll gesammelt

Gerchsheim. Der Ehrenvorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Gerchsheim (OGV), Erich Erlenbach, war anfangs noch ganz zuversichtlich, als sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Umwelttages an der ehemaligen Dachsbergschule trafen. „Seit wir die Aktion jedes Jahr durchführen, ist der Müll weniger geworden“. Doch die etwa 100 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen lehrten ihn eines Besseren. Sie sammelten in der Natur und im Dorf sehr viel Müll, der achtlos oder auch bewusst dort hingeschmissen wurde. Insgesamt 25 große Säcke Müll wurden anschließend gezählt.

Vor allem Bauschutt, der achtlos weggeworfen wurde, aber auch sehr viele Flaschen, Elektroschrott. Sitzpolster, Medikamente, Styropor oder alte Reifen wurden gefunden und auf den bereitgestellten Traktoren mit ihren Anhängern abtransportiert. Höhepunkt, so Gemeinderat und Vorsitzender des OGV, Christof Eisele, war ein Schirmständer und ein Toilettenaufsatz.

Er hatte die Truppe zusammen mit Ortsvorsteher und Gemeinderat Peter Weingärtner begrüßt. Bei herrlichstem Frühlingswetter waren viele Eltern mit ihren Kindern gekommen und auch die Jugendfeuerwehr hatte eine stattliche Anzahl an Helfern und Helferinnen sowie ein Fahrzeug bereitgestellt.

Von der ehemaligen Dachsbergschule ging es in alle vier Himmelsrichtungen bis zum Grillplatz im Wald, entlang der Kreisstraße in Richtung Großrinderfeld und Schönfeld, aber auch ins Gewerbegebiet Geißgraben und natürlich auch innerorts. Noch bevor die Aktion richtig startete, hatten einige Kinder an der ehemaligen Dachsbergschule schon einen Eimer mit Unrat gesammelt. Sie waren besonders fleißig und fanden mehrere Flaschen, Trinkbecher, Zigarettenschachteln und vieles mehr in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten. Hier hätte man es am allerwenigsten erwartet. Doch die Kinder ließen sich von ihrer Sammelwut nicht bremsen und folgten den anwesenden Erwachsenen auch zu den anderen Orten rund um Gerchsheim.

„Wahnsinn, was die Leute einfach in die Natur schmeißen, das muss doch nicht sein“, waren öfter gehörte Aussprüche an diesem Tag. Wenn ein Sack voll war, wurde er am Wegesrand deponiert und der Aufsammeltrupp kam anschließend mit einem Traktor mit Anhänger vorbei und transportierte die Säcke zum Sammelplatz unterhalb der ehemaligen Schule.

Es scheint einfacher zu sein, den Müll einfach wegzuwerfen, als ihn daheim in die eigene Tonne zu schmeißen oder zum Wertstoffhof zu bringen, resümierte Christof Eisele. Er dankte allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für ihren Einsatz. Es sei nicht selbstverständlich, dass man sich so für die Umwelt und Natur einsetzt, lobte er den Willen zum Aufräumen bei allen Anwesenden.