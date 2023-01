Schönfeld. Nach einem feierlichen Aussendungsgottesdienst unter dem Motto „Kinder stärken Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ zogen auch in diesem Jahr die Sternsinger in Schönfeld von Haus zu Haus, um den Segen an die Türen der Häuser zu schreiben. Dabei sammelten sie 2300 Euro. Bild: Christine Kraft

