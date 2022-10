1000 Euro für die Station Regenbogen

Großrinderfeld. Grundschüler und Grundschülerinnen der Freiherr-von-Zobel Schule aus Großrinderfeld überreichten einen Spendenscheck über 1000 Euro an die Elterninitiative der Station Regenbogen Würzburg. Im Juni des vergangenen Schuljahres liefen die rund 150 Kinder und auch einige Erwachsene den Sponsorenlauf. Die Läufer rannten bei sommerlichen Temperaturen insgesamt 2340 Runden im Stadion. So kam ein größerer Betrag an Sponsorengeldern zusammen. Diese Spenden sollten aber selbstverständlich nicht nur der Schule selbst zu Gute kommen, ein guter Zweck wurde schnell gefunden. Im Namen von Adrian Krist, dem erst im Juni an Krebs verstorbenen Sohn der Mitarbeiterin Karin Krist, übergaben die Grundschulkinder den Spendenscheck über 1000 Euro an die Elterninitiative der Station Regenbogen, um krebskranke Kinder und deren Familie zu unterstützen. Monika Demmich von der Elterninitiative der Station Regenbogen stellte den Kindern die Arbeit der Elterninitiative und auch die einzelnen Stationen Regenbogen, Schatzinsel und Leuchtturm der Kinderkrebseinrichtung der Uniklinik Würzburg vor. mit dem Geld werden nun Projekte der Sporttherapeutin der Stationen realisiert. Bürgermeister Johannes Leibold gratulierte den Kindern zu ihrem hervorragenden Ergebnis. Passend zur Übergabe las er aus „Der kleine Prinz“ vor. gs

