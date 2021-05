Zwei Täter rauben Juweliergeschäft aus

Freudenberg. Zwei bisher unbekannte Täter haben am Donnerstagvormittag ein Juweliergeschäft in der Freudenberger Hauptstraße überfallen. Wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte, haben die Männer gegen 9.30 Uhr die beiden Angestellten des Geschäfts überwältigt. Danach räumten sie die Auslagen der Vitrinen leer, steckten die Beute in Rucksäcke und rannten davon. Laut Polizei trugen die Täter Corona-Schutzmasken sowie Kapuzenpullover und waren schwarz gekleidet. Einer der Männer ist laut Beschreibung etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, der andere 1,75 bis 1,80 Meter. Beide sprachen mit ausländischem Akzent.

Bei der Fahndung nach den Tätern war ein umfangreiches Polizeiaufgebot im Einsatz – unter anderem ein Hubschrauber sowie eine Suchhundestaffel aus dem bayerischen Miltenberg. Die Suche nach den Tätern verlief zunächst ergebnislos. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, in Verbindung setzen.