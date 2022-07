Zusammenwachsen der Freundeberger Ortsteile ist ein laufender Prozess

50 Jahre ist es her, dass sich der Bereich der Stadt Freudenberg vergrößert hat: Die Eingemeindung der Gemeinden Boxtal, Ebenheid und Wessental erfolgte zu Beginn des Jahres 1972, die von Rauenberg Ende 1972.

Freudenbeg. Bürgermeister Roger Henning, Alt-Bürgermeister Heinz Hofmann sowie die Ortsvorsteher Rolf Döhner (Boxtal), Siegfried Berg (Ebenheid), Siegbert Weis (Rauenberg) und Roland Hilden-brand (Wessental)haben ineinem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten aus unterschiedlicher Warte auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft des Zusammenschlusses geblickt.

Heinz Hofmann, Bürgermeister der Stadt Freudenberg von 1992 bis 2014, kann als Zeitzeuge den gesamten Zeitraum seit Beginn der 1970er Jahre überblicken. Er sagt, Freudenberg und seine Ortschaften seien – bei allen Eigenheiten – in diesen 50 Jahren zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Dies habe man sich in den ersten Jahren nach der Eingemeindung noch nicht so richtig vorstellen können.

Stimmung des Aufbruchs

Hofmann spricht die einstigen Bedenken der jeweiligen Gemeinden an, die eigene Identität zu verlieren. Bei den Stadtratswahlen 1975, der ersten gemeinsamen Wahl nach der Eingemeindung, habe man eine Stimmung des Aufbruchs verspürt, Erwartungshaltungen bezüglich der Verwirklichung vieler Wünsche seien deutlich geworden.

Der Alt-Bürgermeister schlussfolgert, die großen Entfernungen seien schon damals offensichtlich gewesen und bis heute Hemmung eines noch stärker werdenden Zusammenwachsens.

In Gesamt-Freudenberg könne man leben, wo andere Urlaub machen. Die Bevölkerung ergänze sich in ihrer Vielfalt. Deswegen glaube er, die Stadt Freudenberg mit ihren Ortsteilen Boxtal, Ebenheid, Rauenberg und Wessental gehe einer guten Zukunft entgegen.

Ortsvorsteher Rolf Döhner meint, hätte es eine Eingemeindung nach Wertheim gegeben, wäre Boxtal nun eine Ortschaft von vielen in der Großen Kreisstadt. Boxtal habe bei der Eingemeindung in die Stadt Freudenberg die unechte Teilortswahl durchsetzen können und werde diese auch weiterhin fordern.

Man kennt sich

Im Stadtgebiet Freudenberg kenne man sich und wisse, wie die Stadträtin oder der Stadtrat „ticke“ und wie sie oder er sich für die Bevölkerung im gesamten Stadtgebiet einsetze. Je größer ein Stadt-Stadtrat sei, umso unpersönlicher werde es, die Entfremdung von der Bevölkerung nehme zu. Nach seiner Ein-schätzung, so Döhner, sei man in Boxtal in all den Jahren nicht schlechter weggekommen wie bei einer Eingemeindung in eine andere Kommune. Man werde sich weiterhin einbringen, um Boxtal nach vorne zu bringen, „so dass wir in Boxtal gerne leben und wohnen“.

Der Ebenheider Siegfried Berg ist der Meinung, eine Verwaltungsgemeinschaft wäre eventuell besser gewesen. Es sei ein großer Investitionsstau entstanden. Erst seit Bürgermeister Roger Henning im Amt sei, erfolge ein langsamer Abbau. Auch nach 50 Jahren herrschten immer noch Vorbehalte, einige „Eingemeindungsversprechen“ seien nicht eingelöst worden. Die Eingemeindung würde wohl nach heutigem Wissen nicht mehr in dieser Art stattfinden.

Siegbert Weis, Ortsvorsteher von Rauenberg, erachtet es als wichtig, „dass wir vom Bund und vom Land finanziell nicht vergessen werden“, weil man in Freudenberg mit den Gewerbeeinnahmen nicht alles schultern könne, was ansteht. Für die Ortsteile stehe eine Regelung bei der Feuerwehr, ein „anständiges Zuhause“ an. Die Vereine seien auf den Ortsteilen gut untergebracht. Ein Manko sei, dass die Straßen in Rauenberg dringend saniert werden müssten, auch die Ortsverbindungsstraße Rauenberg – Boxtal. Weis sagt, die Bevölkerung erwarte immer mehr, es sei aber nicht alles machbar.

Als den „absolut richtigen Schritt“ bezeichnet Wessentals Ortsvortsher Roland Hildenbrand die einstige Eingemeindung. Der heutige Verwaltungsaufwand wäre viel zu groß für so eine kleine Gemeinde wie Wessental, die Finanzierung für die Unterhaltung der Infrastruktur nicht mehr zu stemmen. Wessental habe sich seit der Eingemeindung sehr gut entwickelt, das Dorf sei gut aufgestellt.

Hildenbrand ist der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit sei, wie lange die Stadt Freudenberg noch selbstständig bleiben könne. Er erachte als ersten vernünftigen Schritt eine Verwaltungsgemeinschaft mit Wertheim.

Liebens- und lebenswerte Heimat

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning sagt, von heute aus gesehen sei die Zusammenlegung der Verwaltungen sinnvoll. Das Zusammenwachsen der einzelnen Stadt- und Ortsteile zu einer großen Gemeinschaft sei bis heute noch ein laufender Prozess. Er sei aber auch froh darüber, dass die Ortsteile sich ihre dörflichen Gemeinschaften, den Zusammenhalt und das gute Miteinander bis heute erhalten haben. Jeder der Ortsteile habe sich sein besonderes Flair bewahrt, jedoch gemeinsam habe man in den vergangenen fünf Jahrzehnten für viele „eine liebens- und lebenswerte Heimat geschaffen, in der man gerne lebt“.