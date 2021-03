In der Turnhalle in Freudenberg können sich symptomlose Bürger seit Montag kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Zum Start des kommunalen Schnelltestzentrums waren alle verfügbaren 48 Termine vergeben. Zusammen mit den Tests bei den beteiligten Helfern fanden am Montag 55 Tests statt. Im Einsatz waren dafür fünf Ehrenamtliche: eine Person am Empfang und jeweils zwei Helfer an den beiden

...