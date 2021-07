Zerstörungswut freien Lauf gelassen

Miltenberg. Am vergangenen Wochenende wurde in Miltenberg im Bereich Mildenburg, Innenstadtgebiet und Jugendzentrum randaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schnitten der oder die Unbekannten am Jugendzentrum drei „Slacklines“ (genutzt für einen Trendsportart ähnlich dem Seiltanzen) durch. Außerdem wurden die Wasserablaufkästen mit Kies verfüllt und die Umgebung stark vermüllt. Von der Mildenburg kommend wurden an allen möglichen Gegenständen wie Stromkästen, Laternen und Briefkästen verschiedene Aufkleber, die gegen Faschismus und Frauenfeindlichkeit protestieren, aufgeklebt. Weiter wurden mit schwarzem Stift verschiedene Schriftzüge und Schmierereien angebracht. Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen sollen sich bei der Polizei Miltenberg, Telefon 09371/945-147, melden. pol

