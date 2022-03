Zahl der Flüchtlinge noch nicht bekannt

Freudenberg. Der Technische Ausschuss der Stadt Freudenberg tagte am Montagabend öffentlich in der Baracke an der Lindtalschule.

Bürgermeister Roger Henning informierte, der Bergfried werde in den nächsten Tagen über Freudenberg in den ukrainischen Landesfarben erstrahlen (wir berichteten). Er dankte allen, welche die Umsetzung möglich gemacht haben.

Siegfried Berg, Stadtrat und Ortsvorsteher von Ebenheid erkundigte sich nach den jährlichen Stromkosten für das Pumphaus in Ebenheid sowie die Kosten für das Mittel zur Geruchsreduzierung. Der Bürgermeister sicherte zu, die Stromkosten würden in der nächsten Sitzung bekanntgegeben. Die Kosten für das Mittel zur Geruchsreduzierung seien in den Betriebsführungskosten enthalten.

Auf eine weitere Anfrage hin, ob auf der Erdaushubdeponie Freudenberg noch Erdaushub angenommen werde, erklärte Henning, eine solche Annahme sei nach wie vor möglich. Ein Termin müsse mit dem städtischen Bauhof vereinbart, ein Anlieferungsnachweis vorgelegt werden.

Glasfasernetz

Berg fragte, ob man sich auch im Main-Tauber-Kreis dem Ausbau eines Glasfasernetzes im Kreis Miltenberg durch die GlasfaserPlus GmbH anschließen könne. Der Bürgermeister wies auf den Vertrag für den Main-Tauber-Kreis mit der Breitbandversorgung Deutschland GmbH, der auch im Gemeinderat Freudenberg Zustimmung gefunden habe. Klaus Weimer wollte wissen, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Freudenberg kämen. Henning sagte, Zahlen für die Kommune seien noch keine bekannt. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen sei bereits voll belegt.

Weimer wollte zudem wissen, ob in der Zahnarztpraxis Dr. Stelzig Covid-19-Tests vorgenommen werden. Dies bejahte der Bürgermeister. Er betonte, dies sei aber nur vormittags der Fall. Somit sei das Angebot keine Konkurrenz zum kommunalen Testzentrum in der Turnhalle.

Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner machte auf Straßenschäden im Ort aufmerksam (Wildbachstraße 35 bis 37). Henning sagte zu, dass der städtische Bauhof dies prüfen werde.

Zu teuer

Döhner informierte aus der Sitzung des Ortschaftsrats über die Beratungen zu den Planungen zur Erweiterung des Boxtaler Friedhofs. Ursprünglich hätten sich Bevölkerung und Ortschaftsrat für barrierefreie Wege auf dem am Hang liegenden Gelände ausgesprochen. Nun sei das Gremium von diesem Gedanken abgekommen, weil sich die Umsetzung als zu aufwendig und kostenintensiv erweise.

Das Gremium erteilte allen fünf vorliegenden Bauanträgen seine Zustimmung. In zwei Fällen ging es dabei um eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung. hpw