Freudenberg. „Wir feiern heut’ ein Fest“: Mit diesem Lied eröffneten die Kinder der Kindertagesstätte St. Josef Freudenberg ihren Ostergottesdienst am Osterdienstag, den sie zusammen mit Diakon Michael Baumann in der Pfarrkirche gestalteten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Diakon begrüßte die Mädchen und Jungen und das Team und feierte mit ihnen einen frohen Gottesdienst. Einige Erzieherinnen setzten das Emmaus-Evangelium in Szene, das die Kinder interessiert verfolgten und Michael Baumann kindgerecht auslegte. Als das Halleluja gesungen wurde, läuteten alle Glocken. Nach den Fürbitten und dem Segen gab es in Anlehnung an die Emmauserzählung für alle Kinder frische Brötchen, eigens von den Erzieherinnen gebacken. Anschließend startete die Suche nach den Osternestern rund um den Kindergarten. Es war der erste Ostergottesdienst dieser Art, der allen viel Freude bereitet hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2