Wie aus sechs bis heute 1300 Mitarbeiter wurden

125 Jahre ist Rauch nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber der Region, sondern auch ein weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter und beliebter Möbelhersteller. Von diesem Wachstum berichtet die aktuelle Ausstellung im Rauch-Museum.

Freudenberg. Man wolle die Gäste mitnehmen auf eine Zeitreise durch die Firmengeschichte, sagte Michael Stiehl, Geschäftsführer der Rauch Möbelwerke, am Freitag bei der Eröffnung der Ausstellung zum Firmenjubiläum im hauseigenen Museum. „Heute ist ein Festtag, denn genau heute vor 125 Jahren, im Jahr 1897, wurde das Unternehmen Wendelin Rauch und Sohn eingetragen.“

Das Jubiläum sei auch ein Ehrentag für die Region und vor allem für die vielen Mitarbeiter. Diese hätten bereits Geschenke zum Firmenjubiläum bekommen. Auch den RauchZoo habe man nun endlich wieder öffnen können, freute er sich. Den Mitarbeitern sprach er seinen ganz besonderen Dank aus, denn sie hätten einen erheblichen Anteil an der positiven beeindruckenden und herausragenden Historie des Unternehmens. „Ohne sie hätten wir es nicht geschafft, uns über 125 Jahre so weiterzuentwickeln.“ Teilweise hätten ganze Familien und mehrere Generationen einer Familie bei Rauch gearbeitet.

Man blicke heute auf große Herausforderungen in der Zukunft, so Stiehl. „Die vergangenen 125 Jahre geben uns Selbstvertrauen diesen gegenüberzustehen.“ Er dankte Museumsleiter Wolfgang Sasse. Dieser habe mit vielen Ideen, großem Engagement und umfangreichem Wissen über die Unternehmensgeschichte die tolle Ausstellung gestaltet.

Sasse nahm in seiner Rede die Gäste mit auf eine geschichtliche Reise durch die Zeit des Unternehmens. Zu den ausgestellten historischen Möbeln (siehe weiteren Artikel) betonte er: „Qualität hat einen Namen, Rauch.“

Wichtig für den Erfolg seien die grundlegende Werte wie gegenseitiger Respekt und respektvoller Umgang mit Arbeitsmethoden und Ressourcen. Der damals 25-jährige Wendelin Rauch sei mit der Gründung seiner Schreinerbetriebs 1897 einen großen Schritt gegangen. „Mit dem Grundstückskauf dafür, im damaligen Ortsteil am See, begann eine große Zeit.“

Damals seien Möbel beliebt gewesen, die man in einer kleinen Werkstatt, wie der von Rauch, in größerer Stückzahl herstellen konnte. Zu den früheren Unternehmergenerationen, zu denen auch Wendelins Sohn Otto Rauch gehörte, erklärte Sasse: „Diese Unternehmergenerationen lernte den Beruf von der Pike an und waren fachliche Vorbilder für ihre Mitarbeiter.“

Immense Auslastung

Die Wirtschaftskrise von 1929 habe sich auch auf Rauch ausgewirkt, so habe man von einst 22 nur noch 15 Mitarbeiter beschäftigen können. 1933 habe sich die Lage verbessert und die Mitarbeiterzahl sei auf über 60 gestiegen. Die Auslastung sei so groß gewesen, dass die Vertreter aufgefordert wurden, keine Aufträge mehr anzunehmen oder nur solche mit langer Lieferfrist. Nehme ein Vertreter einen Auftrag mit kurzer Lieferfrist an, werde man ihn allein dafür verantwortlich machen, habe Rauch damals mitgeteilt. Die Mitarbeiterzahl wuchs immer weiter.

In den 1930ern wurde Wendelin Rauch Ehrenbürger von Freudenberg. „Die Rauch-Werke ermöglichten die vollständige Beseitigung der Arbeitslosigkeit in Freudenberg“, zitierte Sasse einen Zeitungsartikel aus jener Zeit. In den 1940ern gründete man ein Sozialwerk für Mitarbeiter. Für jeden Mitarbeiter, der zum Kriegsdienst eingezogen wurde, habe die Firma eine Lebensversicherung auf Unternehmenskosten abgeschlossen. Die Firma habe auf Kriegsproduktion umstellen müssen, berichtete Sasse weiter. So seien in jener Zeit Bombenkisten und Schlittenkufen hergestellt worden.

Nach dem Kriegsende 1945 seien Schlafzimmer, Kleinmöbel und Kleiderbügel produziert worden. Viele Möbelhäuser seien jedoch noch in Schutt und Asche gelegen und die Kunden im einst so wichtigen Absatzgebiet Ostdeutschland brachen weg, weil man dorthin nicht mehr liefern durfte.

Hotelplätze für Mitarbeiter

1951 habe es bereits die erste Arbeitnehmervertretung im Unternehmen gegeben. In den 1950ern schloss Rauch zudem Verträge mit zwei Hotels. Dort konnten sich die Rauch-Mitarbeiter auf Firmenkosten erholen. Außerdem kaufte die Firma ein Spanplattenwerk. In den 1960ern begann man die elektronische Datenverarbeitung mit dem IBM Lochkartensystem zu nutzen. Ab 1967 wurden türkische Gastarbeiter angeworben und für sie Wohnungen gebaut. 1969 wurde das Rauchwerk III gebaut. Es habe die Massenproduktion ermöglicht. In den 1970ern hätten mehr als 80 Prozent der Möbelhäuser in Deutschland Möbel aus Freudenberg verkauft.

In den 1980ern hatte das Unternehmen bereits über 1200 Mitarbeiter. Das Jahr 1990 sei das erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte gewesen. Es wurde in den 1990er Jahren eine Unterstützungskasse für notleidende aktuelle und ehemalige Mitarbeiter und deren Angehörige gegründet. Ebenso entstand das Otto-Rauch-Stift, das auch Kindergartenräume, Seelsorge und Dienstleistungen integrierte.

In den 2000er habe man bei der Beheizung komplett auf Holz umgestellt. Es wurden günstige Wohnungen für Mitarbeiter geschaffen und das Rauch-Museum gegründet. Ebenso entstand der Rauch-Zoo.