Werkstoff Holz: Einmalig und vielfältig zugleich

Freudenberg. „Ich und mein Holz“: Der Hit der „257er“ aus dem Jahr 2016 eröffnete den Vortrag „Rund ums Holz“ von Dr. Gerda und Paul Pagel am Freitagabend im Freudenberger Rauchmuseum im Rahmen des 125-jährigen Firmenjubiläums der Möbelwerke. Holz sei Wärmequelle, Werkstoff und sorge auch für Spaß, waren die Dozenten überzeugt. Unterstützt von Fotos, Musik und Videoclips brachten sie unterhaltsam den zahlreichen Zuhörern den Werkstoff näher.

Dr. Gerda Pagel ist Doktorin der Philosophie und war Ethiklehrerin, ihr Ehemann Gymnasiallehrer. Inzwischen sind beide im Ruhestand. Die Referenten leben in Würzburg stammen aber aus Freudenberg. Die beiden Träger des Ehrenrings der Stadt Freudenberg sind Mitbegründer der Burgfestspiele, haben für diese Stücke geschrieben und inszeniert, mitgespielt und gehören noch heute der Spielleitung an.

„Unsere Eltern arbeiteten beide zu verschiedenen Zeiten bei Rauch“, erklärte Paul Pagel. Holz sei auch deshalb für Freudenberg interessant, weil viele Menschen in der stadt von dem Material und seiner Verarbeitung lebten. Außerdem verbinde er Holz als Werkstoff mit vielen schönen Kindheits- und Jugenderinnerungen.

Museumsleiter Wolfgang Sasse erklärte: „Unsere Firma wurde vor 125 Jahren auf Basis des Werkstoff Holz gegründet.“ Holz sei einmalig, da es immer wieder nachwachse, wichtiger Werkstoff sei und mannigfaltig eingesetzt werden könne.

Paul und Gerda Pagel schlugen den Song, der den Vortrag eröffnete als Betriebssong für die Firma Rauch vor. Geschäftsführer Michael Stiehl sagte zu, das an die zum Firmenjubiläum gegründete Band weitergeben.

Weiter ging es mit einem kurzen Blick in die Firmengeschichte. Anschließend verdeutlichte das Referentenpaar die Vielfalt des Holzes. Diese reiche von A wie Arche bis Z wie Zahnstocher. Für Letzteren zeigten sie die Bearbeitungsschritte vom Baumstamm zum Stocher auf. Weiter betonten sie: „Holz begleitet uns von der ersten Spiel-Holzeisenbahn bis zum Sarg.“ Die billigsten Gegenstände und die teuersten seien aus dem Werkstoff Holz.

Wie erklärt wurde, sei ein Stamm rund sei, um dem Wind weniger Angriffsfläche zu bieten. Das Ehepaar Pagel thematisierten auch die Bedeutung der Jahresringe und gab Tipps, wie man die Anzahl der Nadeln eines Tannenbaums bestimmen kann. Sie gingen auf die Vielfalt der Holzverarbeitung ein und zeigten, warum der Anblick eines arbeitenden Harvesters auch mediativ wirken kann.

Das Publikum erfuhr zudem, dass im Süden Deutschlands nach fünf Jahren die hölzerne Hochzeit gefeiert werde, im Norden nach zehn Jahren. Vorgestellt wurde die Herkunft verschiedener Redewendungen rund um das Holz, wie „auf dem Holzweg sein“, „etwas auf dem Kerbholz haben“, und „Süßholz raspeln.“

Auch die Geschichte des Holzes und seien große Bedeutung in der Bibel erklärten die Pagels. Nach einem naturwissenschaftlichen Exkurs zur Holzentstehung gingen sie auf die frühere Holzverwertung unter anderem für die Köhlerei ein. Paul Pagel wurde in einem Haus im „Köhlergrund“ in Freudenberg geboren. Dies ist ein enger Hang, wo einst die Köhler aus Holz Holzkohle herstellten.

Als die Pagels von den einst an Freudenberg vorbeifahrenden Flößen erzählten, ließen sie auch persönliche Kindheitserinnerungen einfließen. „Wir sind als Jungen die Flöße oft angeschwommen“, ergänzte Paul Pagel. Mit Hilfe der Flöße seien Hölzer unterschiedlichster Art und Größe für vielerlei Einsatzzwecke aus dem Frankenwald und dem Fichtelgebirge teilweise bis nach Rotterdamm transportiert worden. Diese Flößerei habe es vom Mittelalter bis nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben.

Holz sei auch die Grundlage für Papier und damit eine Grundlage von heutiger Bildung, Kultur und Technik, waren die Referenten überzeugt. Es werde es als Baustoff, Werkstoff, für Möbel und wegen seiner Klangeigenschaften für Musikinstrumente verwendet. Es diene für die Zellstoff- und Papierherstellung, komme als Chemierohstoff und als Energieträger zum Einsatz.

Nach einem Exkurs zur Nachhaltigkeit des Werkstoffs gingen die Pagels auf die Thematisierung von Holz in Literatur, Film, Mythen und Musik ein. Genannt wurden dabei etwa die Geschichte von Pinocchio, das Trojanische Pferd und das Volkslied „Lebt denn der alte Holzmichel noch“. Abschließend zeigten sie auf, wie Holz sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Es sei praktisch frei von allergieauslösenden Stoffen und sorge für einen konstanten Feuchtigkeitsausgleich mit der Umgebung. Im Yoga stehe das Element Holz für den Neubeginn. bdg