Wenig Zuspruch für neuen Jugendraum

Ob lange andauernde Kanalsanierung oder neue Zufahrt zum Kindergarten – viele Themen wurden im Rauenberger Ortschaftsrat und im „Mobilen Rathaus“ angesprochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rauenberg. In Rauenberg hat sich einiges getan und es sind weitere Maßnahmen geplant oder gewünscht. Dies wurde in der Ortschaftsratsitzung am Dienstag im Sportheim des FC Rauenberg deutlich.

Im Rahmen der Sitzung fand auch das mobile Rathaus der Stadt Freudenberg statt, bei dem Bürgermeister Roger Henning und die Verwaltungsspitze in den Ortsteil kam. Geleitet wurde die Sitzung vom stellvertretenden Ortsvorsteher Volker Steuer.

Aus Reihen der Bürger wurde die schon vier Wochen andauernde Kanalsanierung in der Eichwaldstraße und die fehlenden Informationen der Anwohner kritisiert. Seitens der Verwaltung wurde erklärt, dass die Firma aktuell keine Rohrschäden orten könne, da das Wetter zu feucht sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gefragt wurde auch nach dem Sachstand des neuen Flächennutzungsplans. In einem ersten Schritt wird hier die öffentliche Auslegung erfolgen. Im ersten Quartal 2022 wird dann der Plan dem Gemeinderat zur Zustimmung vorgelegt.

Eine weitere Kritik betraf die Zufahrt zum Kindergarten. Diese ist laut Bürgern im schlechten Zustand. Henning erklärte: „In Zukunft soll zur Anfahrt des Kindergartens die neu geschaffene Straße zum Gemeindeplatz Raubachstraße 24 benutzt werden.“ Ein Zuhörer hatte die schlechte Sicht dieser Zufahrt beim Einfahren der Raubachstraße angesprochen. Henning lässt prüfen, ob ein Spiegel angebracht werden kann.

Der Ortschaftsrat fasste in der Sitzung mehrere Beschlüsse. So stimmte das Gremium mehrheitlich für die Aufstellung der Photovoltaikanlage am Laukenhof. Die Zustimmung wurde erteilt, nachdem der Flächennutzungsplan an die örtlichen Gegebenheiten angepasst wurde. Einstimmig stimmte der Ortschaftsrat auch dem Konzept zur Neugestaltung des Spielplatzes zu. Die entsprechenden Pläne stellte Bauamtsleiterin Irina Friesen vor. Die Planungen wurden vom Ortschaftsrat gelobt. Henning zeigte sich begeistert darüber, dass von verschiedenen örtlichen Vereinen und auch Privatpersonen, Spenden für die neuen Geräte in Aussicht gestellt wurden. Der Ortschaftsrat stimmte der Spielplatzplanung zu. Als neue Geräte sind eine Spielkombination mit Rutsche und Klettermöglichkeit, eine Balancierwippe, eine Tischtennisplatte und ein Motorikspielgerät angedacht. Außerdem soll eine Sitzgruppe aufgestellt werden. Weichen soll die Kriechröhre. Alle anderen bestehenden Spielgeräte sollen erhalten bleiben, so dass es eine Erweiterung des Angebots gibt. Zudem ist die Anbringung eines Fangnetzes am Bolzplatz in Richtung Friedhof geplant. Die Mittel für die Umgestaltung müssen noch im Gemeinderat beschlossen werden.

Hinsichtlich des Jugendraums in Form des umgebauten Wohnwagens wurde berichtet, dass dieses bei den Jugendlichen bisher nicht den großen Zuspruch fand. Coronabedingt sei ein Treffen der Jugendlichen im Wohnwagen nicht möglich. Der Ortschaftsrat schlug den Jugendlichen deshalb einen leerstehenden Raum im Rathaus als Alternative vor.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dieser wurde von den Jugendlichen sowie von Maja Kurz, vom Familien- Senioren- und Integrationsbüro der Stadt Freudenberg als geeignet erachtet. Der Ortschaftsrat beschloss einstimmig, den Jugendlichen den Raum im Rathaus zur Verfügung zu stellen.

Gesprochen wurde auch über den Sachstand des neuen Gemeindeplatzes in der Raubachstraße (neuer Kirchplatz). Die Anwesenden stellten fest, dass der neu geschaffene Gemeindeplatz eine Bereicherung für die Ortschaft ist. Es wurde darum gebeten, Vorschläge für eine Namensgebung dieses Platzes an die Ortsverwaltung zu melden.

Thematisiert wurde zudem der Christbaum, der im Dorf aufgestellt wird. In der Vergangenheit sei es immer schwierig gewesen, geeignete Bäume zu finden, berichteten die Räte. Aus diesem Grund habe Ortsvorsteher Siegbert Weis schon vor längerer Zeit vorgeschlagen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, einen circa drei Meter großen Nadelbaum zu pflanzen. Dieser Vorschlag kam beim Ortschaftsrat gut an. Umgesetzt werden könne er aber erst im nächsten Jahr, weil erst ein geeigneter Standort gefunden werden muss, so der Beschluss.

Anforderungen an Haushalt 22

Beschlossen wurden auch die Haushaltsmittelanforderungen für 2022. Die ersten drei Anforderungen fanden sich schon in den Anforderungen für 2021. Auf Platz eins der Anforderungen für das kommende Jahr steht der Umbau des Rathauses zu einem Bürgertreff. Auf Platz zwei setzte der Ortschaftsrat die Überplanung des Friedhofs und der Parkplatzsituation. Auf Platz drei steht die Sanierung Eidelsgasse. Neu aufgenommen wurden auf Platz vier die Erweiterung des Neubaugebietes sowie Arbeiten an der Raubachhalle. Diese Maßnahme solle in Vorbereitung auf das Bürgerfest, 50 Jahre Eingemeindung 2022, erfolgen.