Freudenberg. Bei der Weihnachtsaktion des Kids-Treffs wurden am zweiten Adventswochenende selbst gemachte Leckereien und Artikel für einen guten Zweck verkauft. Durch spendable Kunden und großzügige private Spenden konnten 1515,90 Euro an die Don-Bosco-Schule in Bad Neuenahr gespendet werden. Diese Schule war von der Flutkatastrophe 2021 stark betroffen. Bild: Kids-Treff

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1