Wehren unterstützen grenzübergreifend

Freudenberg. Die gute nachbarschaftliche Beziehung zwischen Freudenberg und Collenberg wurde durch einen weiteren Baustein gestärkt, das teilt die Stadtverwaltung Freudenberg mit.

Die Freiwilligen Feuerwehren (FFW) Freudenberg und Kirschfurt haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. In Zukunft wird die Abteilung Freudenberg im Einsatzfall an den Werktagen (Montag bis Freitag) mitalarmiert, um die FFW Kirschfurt bei der Tagesalarmierung zu unterstützen. So setze man gemeinsam ein weiteres wichtiges Zeichen, dass für die Beteiligten die Landesgrenze kein Hindernis für die nachbarschaftliche Hilfeleistung darstellt. stv