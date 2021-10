Wassersprudler übergeben

Freudenberg. Die Stadtwerke Wertheim spendeten bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres den 23 Wertheimer Kindergärten jeweils einen Wassersprudler inklusive eines Kohlensäure-Zylinders und sechs Glasflaschen. „Schon seit längerem war geplant, diese Spendenaktion auch für die Kindergärten in Freudenberg sowie den Ortsteilen durchzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie aber lag dieses Vorhaben längere Zeit auf Eis“, wird Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, in einer Presseerklärung zitiert.

Jüngst konnten die Sprudler demnach im Katholischen Kindergarten St. Josef in Freudenberg an die Kindertagesstätten übergeben werden. Neben Thomas Beier waren außerdem Vertreter aller Freudenberger Kindergärten anwesend, um die Spende entgegen zu nehmen. „Mit unserer Spende möchten wir schon den Kleinsten beibringen, dass das Wasser aus der Leitung bedenkenlos getrunken werden kann“, so Beier.

Für Susan Weißenborn, Leitung des Katholischen Kindergartens St. Josef, sind die Sprudler nur der Anfang: „Wir planen, nach und nach alle Gruppen unseres Kindergartens mit Wassersprudlern und Glasflaschen auszustatten.“