Vollsperrung der Wildbachstraße in Boxtal ab Montag

Freudenberg. Im Zuge der Instandsetzung der Stützwand am Wildbach in Boxtal im Stadtgebiet von Freudenberg sind Arbeiten an der Asphaltdecke erforderlich. Das gibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 30. August, und enden am Freitag,10. September. Für diese Zeit muss die Wildbachstraße auf circa 150 Metern Länge voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Im Bereich der Baumaßnahme wird zwischen den Gebäuden 54 und 62 auf der gesamten Breite der Wildbachstraße die Asphaltdeckschicht erneuert. Zusätzlich wird auf circa zehn Metern Länge eine neue Wasserleitung verlegt. Das Straßenbauamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bittet um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen während der Bauzeit. lra/Bild: Landratsamt

