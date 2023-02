Volker Heißmann bei Kirchenkonzert in Freudenberg

Freudenberg. Frankens beliebtesten Komödianten einmal etwas anders erleben, kann man bei einem Kirchenkonzert in der neuen Pfarrkirche St. Laurentius in Freudenberg. Multitalent Volker Heißmann ist dort mit dem mit dem „Pavel Sandorf Quartett“ am Sonntag, 5. März, um 19.30 Uhr zu Gast. Die Besucherinnen und Besucher erwartet unter der Überschrift „„Introitus Interruptus“„ einen heiter-besinnlichen Abend voller Erzählungen, Gesang und Glauben.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen weiter heißt, widmet sich der Fürther Entertainer zusammen mit dem „Pavel Sandorf Quartett“ bekannten weltlichen und geistlichen Melodien.

Der fränkische Komödiant Volker Heißmann gastiert in der Freudenberger Kirche St. Laurentius. © Heißmann

Auf dem Programm in Freudenberg stehen unter anderem Kirchenlieder wie „Von guten Mächten“ oder „Drei Könige wandern“, zeitlose Hits wie „My Way“ von Frank Sinatra, „When I fall in Love“ von Nat King Cole oder „Was wichtig ist“ von Udo Jürgens sowie ein schwungvolles Gospel-Medley zum Mitklatschen. Darüber hinaus berichtet Heißmann einfühlsam und augenzwinkernd von persönlichen Erfahrungen. Er erzählt von seinem Weg zum christlichen Glauben und seiner Beziehung zur Kirche. Und der leidenschaftliche Zudem hat er jede Menge witziger Anekdoten im Gepäck. Volker Heißmann beweist damit, dass sich leise Töne und lautes Lachen perfekt ergänzen.