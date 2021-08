Vielseitiges Talent stellt in Amtshausgalerie Freudenberg aus

Freudenberg. „’Flügel-Frei!’ – Malerei und Zeichnungen von Frieder Siegler“ ist die Vernissage und Ausstellung in der Amtshausgalerie Freudenberg am Main überschrieben.

Von Sonntag, 19. September bis Sonntag, 31. Oktober zeigt die Amtshausgalerie Werke des Klingenberger Künstlers Frieder Siegler. 1949 in Klingenberg geboren, studierte der gelernte Schriftsetzer Frieder Siegler an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main und ist bis heute als freischaffender Grafikdesigner und Künstler tätig.

Herbstausstellung in der Amtshausgale-rie: Zu sehen sind Bilder von Frieder Siegler. © Veranstalter

In mehr als 20 Ausstellungen präsentierte Siegler in den vergangenen Jahren seine Werke der Öffentlichkeit. In der Amtshausgalerie zeigt er die Bandbreite seines künstlerischen Schaffens und sein vielseitiges Talent. Seine Arbeiten vermitteln dem Besucher sein großes Interesse am Menschen, den ihn umgebenden Raum und die Welt als Ganzes.

Die Ausstellung ist sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Die Vernissage der Ausstellung ist am Samstag, 18. September um 19.30 Uhr. Die Ausstellung ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besuche auch nach telefonischer Vereinbarung 09375/920090. Am 19. September, 10. Oktober, 16. Oktober und 31. Oktober wird der Künstler anwesend sein.

