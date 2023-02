Viele Preise für Rauenberger Musikerin Andrea Hager

Freudenberg/Rauenberg. Als die Rauenbergerin Andrea Hager 2017 mit ihrem Musikprojekt „Marrandro“ begann, hätte sie nie damit gerechnet, wie erfolgreich sich dieses entwickeln wird. Entsprechend groß war im Gespräch mit den FN ihre Freude über ihren Erfolg. 2022 wurden die emotionalen Songs mit sieben Preisen ausgezeichnet.

Hager ist Ideengeberin und Sängerin sowie alleinige Texterin der inzwischen zahlreichen „Marrandro“- Hits. Ihr zur Seite steht ihr Duo-Partner, Musiklehrer und Produzent Michael Korn, der die Titel nach Hagers Vorgaben komponierte und diese auch produzierte. Zudem hat sie im vergangenen Jahr erstmals einen Titel unter eigenem Namen veröffentlicht. Er heißt „Monster“. Korn, der auch die Musikschule Freudenberg leitet, freute sich: „Ich als Andreas Musiklehrer bin wahnsinnig stolz, dass sie sich so zur Solokünstlerin weiterentwickelt hat.“

Der „Marrandro“-Song „Sturmflügel“ gewann im August 2022 in den Niederlanden bei dem internationalen Wettbewerb einen „Red Carpet Award“ in der Kategorie „Bestes deutsches Original“. Im August 2023 wird Andrea Hager bei der Award-Verleihung als Sängerin auftreten.

„Deutscher Rock und Pop Preis“

Im Dezember kamen sechs Auszeichnungen bei der Vergabe des „Deutschen Rock und Pop Preises“ dazu, bei dem „Marrandro“ schon früher sehr erfolgreich war (wir berichteten). Mit dem Lied „Schattenkrieger“ erreichte sie diesmal den zweiten Platz im Bereich „Deutscher Singer/Songwriter“. Für „Seelenleben Remastered“ bekam das Duo den dritten Preis für die beste Alternative-Band.

Erfolge gab es auch in den Sonderkategorien. Das Album „Das Licht im Schattenwald“, das Hagers Musik und ihr Hörspiel verbindet, erhielt den ersten Preis für das beste Alternative-Album. Zudem belegte es den dritten Platz in der Kategorie „Bestes deutschsprachiges CD-Album“. Das Lied „Schattenkrieger“ wurde mit dem ersten Platz für den besten deutschen Text und mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Beste Komposition“ bedacht.

Das freute Hager besonders. Es sei einer ihrer ersten Songs gewesen, die sie schrieb, erzählte sie. Er habe 30 Jahre in einer Schublade gelegen. Stolz ist sie auch auf die Auszeichnung ihres Hörspiels: „Ich wusste schon immer, es ist etwas ganz Besonderes.“ Der Preis bestätige das.

Tolle Zusammenarbeit

Voll des Lobes ist die Rauenbergerin über die gute Zusammenarbeit mit Korn. „Seine große Aufgabe ist es, meine Ideen in Musik umzusetzen.“ Sie sage ihm, wie die Töne klingen sollen. Etwa wie ein Geist, der nachts durch den Wald wandert, oder eine Fee oder ein Einhorn. Er versuche dann, dies umzusetzen.

Korn betonte: „Musik ist am schönsten, wenn sie blumig geschildert wird.“ Hilfreich bei der Umsetzung der Ideen seien für ihn zum Beispiel Inspirationen aus Liedern ähnlicher Themen. Hager gebe nicht selten auch die Instrumente vor. „Insgesamt haben wir eine enge Zusammenarbeit zwischen Sängerin und Komponist“, ist sie sehr dankbar für das gute Miteinander.

Im Februar 2022 hat Hager mit „Monster“ ihren ersten eigenen Song veröffentlicht, denn sie auch selbst komponierte und produzierte. Im Juli veröffentlichte „Marrandro“ bei Korn Music das Doppelalbum „Das Licht im Schattenwald“. Eine Version enthält das integrierte Hörspiel und damit ein weiteres Herzensprojekt der Rauenberger Sängerin und Texterin. Im Hörspiel, das den Album-Titel trägt, sind neun „Marrandro“-Songs integriert. Zielgruppen des Hörspiels sind Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene.

Es gehe um Gefühlswelt und Mystik, so Hager. Es sei eine Art Klangmärchen und beschreibe die bunte Gefühlswelt der Menschen einfach und doch gefühlvoll. Hager nennt es „Mystikal“. Die Handlung spielt auf dem Planeten Madoranus, wo der Zuhörer zwei Figuren auf dem Weg durch Licht und Dunkelheit begleitet.

„Die Inspiration, selbst ein Hörspiel zu schreiben, habe ich aus dem Tabaluga-Musical ,Reise zur Vernunft’“, erklärte sie. Aufgenommen habe sie die Geschichte zuhause und auch in Korns Studio. Als Stimmen fungierten neben ihr und Korn auch Mitglieder aus Hagers Familie.

Im Album stecken insgesamt drei Jahre Arbeit. Vom Hörspiel hat Hager selbst einen Ableger für Kinder ab sechs Jahren produziert, die „Magobis“. „Es sind kleine lustige Geschichten mit den Chaos-Kobolden aus dem anderen Hörspiel.“

Ein persönlicher Höhepunkt für Hager war 2022 auch der Auftritt auf dem Heimathof in Rauenberg. In und außerhalb der Scheune sei alles voller Gäste gewesen. „Es war das erste Mal, dass ich auch kleine Hörspielelemente auf die Bühne brachte.“ Dies sei schwierig gewesen, aber bei den Leuten sehr gut angekommen. Jetzt ist ihr größter Wunsch, ihr Hörspiel als Kleinmusical auf die Bühne zu bringen. „Ich habe aber keine Ahnung, wie das gelingen soll“, schränkte sie jedoch ein.

Im Januar veröffentlichte Hager nun unter eigenem Namen selbst das Stück „Darkness und Light“. Jetzt soll davon auch eine deutsche Version erscheinen. Ebenso ist in den nächsten Monaten die Premiere eines weiteren Hager-Songs geplant. Außerdem bietet sie ein eigenes buchbares Soloprogramm an.