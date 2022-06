Viel für die katholische Gemeinde geleistet

Freudenberg. Der Freudenberger Pfarrer Reinhold Baumann ist am Freitag im Alter von 69 Jahren gestorben. Er wirkte seit September 2007 in Freudenberg und hat in dieser Zeit viel für die katholische Gemeinde dort geleistet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der im Januar 1953 geborene Baumann wuchs in Grünsfeld-Hausen auf. Am 18. Mai 1980 wurde er von Erzbischof Oskar Saier im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Eine Woche später feierte er seine Primiz in seinem Heimatdorf.

Pfarrer aus Überzeugung

Pfarrer Reinhold Baumann ist im Alter von 69 Jahren gestorben. © FN-ARchiv

Zuerst wirkte er als Vikar in Kämpfelbach-Bilfingen, von Oktober 1983 bis August 2007 war er Pfarrer in Trochtelfingen und Steinhilben auf der Schwäbischen Alb. Im September 2007 wechselte er nach Freudenberg und kehrte so näher an seine Heimat Grünsfeld zurück. Seine engen Kontakte zu seiner ehemaligen Pfarrstelle in Trochtelfingen blieben erhalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Baumann war Pfarrer aus Überzeugung. Zu seinem 40-Jahr- Dienstjubiläum 2020 hatte er erklärt, er würde diesen Weg wieder einschlagen.

Der ehrenamtliche Diakon Michael Baumann, der den damaligen Jubiläumsgottesdienst leitetet, hatte dies als ein wunderbares Zeichen des Glaubens beschrieben.

Er hatte damals auch festgestellt: „Pfarrer Baumann ist sich in vielem die 40 Jahre lang treu geblieben.“ Er habe es zugelassen, dass sich auch andere in ihrer Art ins Gemeindeleben einbringen. So habe Neues wachsen und bestehen können.

Laut den Freudenbergern war Reinhold Baumann ein bescheidener Mensch, der in allen Situationen Ruhe ausstrahlt habe. Dies habe allen in der Gemeinde gutgetan, hieß es beim damaligen Jubiläum.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Reinhold Baumann hatte in seiner Zeit in Freudenberg viele Verdiente erworben.

Dazu zählten viele Entwicklungen der Kirchengemeinde, wie die Zusammenführung der Seelsorgeeinheiten und die Weiterentwicklung bei den Kindergärten. Außerdem hatte er die Menschen in der seiner Pfarrgemeinde in vielen Momente des Glücks und der Trauer begleitetet.

Das Seelenamt mit Verabschiedung am Sarg für die Seelsorgeeinheit Freudenberg und das Dekanat Tauberbischofsheim findet am Freitag, 10. Juni, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius in Freudenberg statt. bdg