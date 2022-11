Versiegen der Quelle gibt Rätsel auf

Freudenberg. Der Technische Ausschuss der Stadt Freudenberg tagte am Montagabend im Rathaus.

Manfred Zipf fragte nach der Sachlage, nachdem die Quellfassung in Wessental im Januar versiegt war, nachdem man Kabelschutzrohre verlegt hatte. Bürgermeister Roger Henning erklärte, die Stadt Freudenberg sei bei der Suche nach der Beschädigung in erhebliche Vorleistungen gegangen. Es habe fünf Ortstermine gegeben und die Quellfassung sei auf fast 100 Metern mit einer Kamera für Rohrinspektionen befahren worden. An zwei Stellen seien punktuelle Ausgrabungen erfolgt und das Ganze danach wieder befüllt worden. Beide Male sei ein Spülwagen dabei im Einsatz gewesen. All dies habe zu keinem Erfolg geführt. Nun sei das Landratsamt am Zug.

Mit vier Jastimmen sowie je einer Enthaltung und Nein-Stimme befürwortete das Gremium den Antrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit zwei Stellplätzen in Freudenberg. hpw