VdK-Ortsverband wächst

Boxtal. Die Überraschung gelang: der VdK-Kreisvorsitzende Kurt Weiland und die Kreis-Schriftführerin Ilona Jäger kamen zur Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbands Boxtal. Auch die Kreis-Frauenvertreterin und Ehrenamtsbeauftragte Margarete Schmidt war dabei.

Die Zahl der Mitglieder im Ortsverband ist seit 2017 von 34 auf 82 Mitglieder angewachsen – eine Entwicklung, die Weiland als Ansporn für andere Ortsverbände ansieht. Er lobte außerdem die freundschaftliche und enge Zusammenarbeit der drei Freudenberger VdK Ortsverbände Boxtal, Freudenberg und Rauenberg, die auch die Mitglieder der anderen Stadtteile einbezieht.

Bürgermeister Roger Henning und Ortsvorsteher Rolf Döhner hoben in ihren Grußworten die tatkräftige, zuverlässige Unterstützung des VdK für das soziale Zusammenleben hervor, unter anderem das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder beim Dorffest zur Stegeinweihung in Boxtal, beim Bürgerfest „50 Jahre Gemeinsam“ in Rauenberg und beim Dorfladentag in Boxtal.

Die Mitgliederversammlung entlastete den Vorstand, aus dem Wolfgang Müller als Schatzmeister, Silvia Oetzel als Schriftführerin, Bruno Hauck und Gaby Schwind als Beisitzer ausschieden. Die Vorsitzende Sigried Neumann lobte alle für ihren Einsatz.

Ins neue Vorstandsteam wurden jeweils einstimmig gewählt: Vorsitzende Sigried Neumann, Stellvertreterin und Frauenvertreterin Andrea Saalmüller, Schriftführerin Sonja Spachmann, Schatzmeister Heinz-Peter Mang, Beisitzerinnen Angelina Heitzmann und Silvia Oetzel.

Die nächsten geplanten Veranstaltungen sind: 26. November, Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Wiesbaden, 4. Dezember, Weihnachtsfeier, 10./11. Dezember, Weihnachtsmarkt in Freudenberg. Die Vorsitzende Neumann ermunterte die Anwesenden zur baldigen Anmeldung zum Ausflug nach Salzburg (8. bis 11. Juni 2023).

Das aktuelle Thema des VdK Sozialverbands heißt „Nächstenpflege“ und widmet sich den pflegenden Angehörigen. Zentrale Forderung: die Erhöhung des Pflegegelds um fünf Prozent wie vom Gesetzgeber eigentlich für Ende 2020 vorgesehen. vdk