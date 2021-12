Freudenberg. Das Magazin „Stern“ hat mit einer Studie „Deutschlands Unternehmen mit Zukunft“ ermittelt. Rauch hat sich den Fragen der Redaktion gestellt und wurde mit vier von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusammen mit einem wissenschaftlichen Beirat und der Personalmarketingagentur Territory Embrace hat das Hamburger Magazin 2021 deutsche Unternehmen zu ihrer aktuellen Lage befragt. Die Studie legt den Schwerpunkt auf das Thema Digitalisierung und die damit verbundene Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, gerade auch in Zeiten von Corona.

Rauch hat bereits vor vielen Jahren damit begonnen, die gesamte Unternehmensgruppe strategisch neu und zukunftsorientiert auszurichten.

Seit jeher in der obersten Managementebene angesiedelt, wird die digitale Transformation im Unternehmen über alle Bereiche hinweg systematisch vorangetrieben. Durch die übergreifende, festgeschriebene Digitalisierungsstrategie erlebte Rauch so in vielen Bereichen einen ausgeprägten Modernisierungsschub.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dass dieser eingeschlagene Weg für das Unternehmen wichtig und richtig ist, zeigte sich besonders während der Corona-Krise. Nicht zuletzt, weil Rauch beim Thema Digitalisierung weit vorne ist, war es dem Unternehmen möglich, die Krise gut zu überstehen. Rauch feiert im nächsten Jahr 125. Geburtstag. pm