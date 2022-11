Unbekannte treten während Feier in Boxtal auf Mann ein

Boxtal. Unbekannte verletzten einen 31-Jährigen bei einer Veranstaltung am Samstag in Boxtal. Der Mann meldete der Polizei am Sonntag, dass er am Samstagmorgen gegen 1 Uhr auf dem Sportgelände am Sportplatzweg während einer Feier von mehreren Personen auf den Boden gestoßen und getreten wurde. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zur Tat oder den Tätern aussagen können.