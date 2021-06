Trockenschäden werden bleiben

Freudenberg. Revierförster Lars Kaller gab einen Sachstandsbericht zum Freudenberger Wald ab. Nach wie vor sei das Wetter und damit der Boden zu trocken. Im Sommer 2021 werde die Entwicklung der Trockenschäden weitergehen wie in den letzten drei Jahren. Das Borkenkäferproblem werde bleiben. Man werde wieder Fichten fällen müssen. Langfristig werde die Fichte in der Region keine Chance mehr haben, stellte er fest. Auch alte Buchen mit tiefen Wurzeln werden absterben. So könne es aus Gründen der Verkehrssicherungsplicht zu Fällungen schon im Sommer kommen. Auch die Kiefern würden langsam und leise sterben.

Hinsichtlich der Holzpreise stellte er fest, diese würden zwar steigen, seien aber noch lange nicht auf dem Niveau der Vortrockenjahre. „Es wird besser, aber noch weit weg von gut“, resümierte er. bdg