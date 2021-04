Trinkgelage im Lkw-Führerhaus

Miltenberg. Aufgrund von Beschwerden wegen Ruhestörungen, die von einem Lkw auf einem Parkplatz in Miltenberg ausgingen, fand die Polizei am Mittwoch gegen 23 Uhr einen Lkw-Gespann vor, aus dessen Führerhaus sehr laute Musik zu hören war. Vor und neben dem Lastwagen lagen Bierflaschen und weitere Alkoholika. Die beiden Fahrer des Gespanns, zwei Männer im Alter von 35 und 38 Jahren, waren deutlich angetrunken. Sie hatten ihre Pause zum Verzehr von Spirituosen genutzt.

Ein Alkotest bei beiden ergab bei dem Älteren einen Promillewert von 1,58, wobei der Jüngere mit stolzen 2,88 deutlich mehr intus hatte. Um eine eventuelle Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die aus der Ukraine stammenden Männer erhalten sie erst am späten Donnerstagnachmittag zurück.

