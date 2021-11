Transporter-Fahrer übersah Auto

Bürgstadt. Der 26-jährige Fahrer eines Peugeot-Kleintransporters befuhr am Freitagnachmittag die Eichenbühler Straße und wollte an der dortigen Kreuzung die Staatsstraße 507 geradeaus in Richtung Erfstraße queren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW, der auf der Staatsstraße von Miltenberg in Richtung Eichenbühl unterwegs war. Dessen 72-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in die Fahrerseite des Transporters. Dieser wurde dabei um 90 Grad gedreht und kippte auf die Beifahrerseite. Der VW wurde nach links in den Graben abgewiesen. Die beiden Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Transporter musste mittels eines Krans geborgen werden. Die Erfstraße war bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge gesperrt. Die Feuerwehr Bürgstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der bei dem Unfall an den beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf 25 000 Euro geschätzt. pol