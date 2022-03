Tim Mögel kommandiert Freudenbergs Gesamtwehr

Freudenberg. Seit 2006 war Klaus Weimer Kommandant der Freudenberger Gesamtfeuerwehr. Nun verzichtete er auf eine erneute Kandidatur. Zu seinem Nachfolger bestimmten die Mitglieder der Feuerwehrabteilungen per Briefwahl Tim Mögel. Dessen Wahl wurde nun vom Gemeinderat bei dessen Sitzung in der Baracke an der Lindtalschule bestätigt.

Lag die Wahlbeteiligung bei der Abstimmung der Feuerwehr bei 73 Prozent und das Votum für Mögel bei immerhin 93 Prozent, stimmten 100 Prozent der Mandatsträger jetzt für Tim Mögel.

Auch der erste Stellvertreter des Kommandanten, Farid Rhedhbane, und der zweite Stellvertreter Stefan Bartelt wurden von den Feuerwehrleuten neu gewählt und vom Gemeinderat einstimmig bestätigt. Während Tim Mögel in der Sitzung anwesend war, mussten seine beiden neuen Stellvertreter passen. Sie waren beruflich verhindert.

In einer kleinen Laudatio hob Bürgermeister Roger Henning die Verdienste des scheidenden Kommandanten hervor. Erst kürzlich hatte Klaus Weimer das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber für seinen jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz erhalten. Diese Auszeichnung werde nur sehr selten verliehen, stellte Henning die besondere Leistung Weimers heraus.

Dieser trat 1983 in die Jugendfeuerwehr Freudenberg ein. 1985 wechselte er zu den Aktiven. Danach bekleidete er verschiedene Posten bei der Abteilung Freudenberg, ehe ihn die Gesamtwehr 2006 zu ihrem Kommandanten wählte. Nebenbei war Weimer Berater für die Stadt in allen Fragen des Brandschutzes und ein großer Förderer der Jugendfeuerwehr. Diese stehe auch dank seines Einsatzes heute sehr positiv dasteht, betonte Henning. Als herausragend nannte er Weimers Engagement zum Abschluss eines Kooperationsvertrags des Deutschen Roten Kreuzes mit der Feuerwehr Freudenberg zur Bildung einer Helfer-vor-Ort-Gruppe mit eigenem Fahrzeug. Dies sei in Baden-Württemberg bisher einmalig.

Auch bei der Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Freudenberg unterstützte Klaus Weimer die Stadt sehr stark. „Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit und den Dienst für die Bürgerinnen und Bürger“, sagte Bürgermeister Henning zum Abschluss.

Klaus Weimer würdigte ebenfalls die Zusammenarbeit. Er legte Wert darauf, dass der Übergang bei der Wehr zu Tim Mögel nahtlos erfolgt sei. Man habe sich im Vorfeld abgesprochen und werde auch weiter gut miteinander arbeiten. mae